Натали Портман прокомментировала измену мужа с молодухой-активисткой

Мильпье придется раскаиваться более правдоподобно, ведь Портман, похоже, пока ведет диалог исключительно в интересах детей.

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Натали Портман высказалась про измену Бенжамена Мильпье / ua.depositphotos.com

Американская актриса Натали Портман сейчас переживает непростое время - она и общественность узнали, что ее муж, хореограф Бенжамен Мильпье, имел любовную связь с 25-летней эко-активисткой.

Несмотря на это, Пртман и Мильпье продолжают на публике изображать идеальную пару. Что же на самом деле творится в семье актрисы, рассказали изданию Us Weekly инсайдеры из окружения семейной пары.

Один из них отмечает, что Натали унижена неверностью Бенжамена, но не считает его увлечение чем-то серьезным. Она готова поработать над отношениями - по крайней мере для того, чтобы исследовать собственные эмоциональные пределы (способная ли она простить измену), и убедиться, что их с Мильпье дети растут в здоровой атмосфере.

"Натали считает, что интрижка Бенжамена была короткой и глупой связью, которая ничего для него не означает", - сообщает источник.

Другой инсайдер сообщает, что Портман не уверена, что сможет возобновить свои отношения с изменником, который, впрочем, сильно раскаивается. Сейчас она готова пробовать наладить общение лишь ради детей. "Прямо сейчас они разговаривают и работают над этим вместе ради своих детей", - сообщает издание.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились в 2010 году на съемках фильма "Черный лебедь". Тогда же между ними завязались романтические отношения. В 2011 году актриса родила избраннику сына Алефа, а год спустя пара поженилась. В этом союзе, в 2017 году, родилась также дочь Амалия.

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