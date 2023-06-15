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Дорофеева прокомментировала слухи про грядущую свадьбу с Кацуриным

Анна Подгорная
15 июня 2023, 14:32 обновлено 15 июня, 14:32
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Личная жизнь Нади Дорофеевой и Миши Кацурина вызывает повышенный интерес публики с момента их скандальных разводов.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин
Свадьба Дорофеевой и Кацурина - певица комментирует слухи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева уже больше года состоит в отношениях с музыкантом и ресторатором Мишей Кацуриным. Вопреки хейту, который обрушился на пару из-за развода мужчины с его предыдущей избранницей, они наслаждаются обществом друг друга.

Им удалось кроме любовного также создать творческий союз, результатами которого Дорофеева очень гордится. Сегодня артистка анонсировала на своей странице в Instagram, что она, ее возлюбленный и продюсер Иван Клименко уже работают над созданием нового трека.

Таким образом Додо частично опровергла слухи о том, что сегодня она пойдет под венец с Кацуриным. В Сети активно делятся информацией о том, что свадьба пары не за горами. В частности 15 июня называли, как дату вероятного бракосочетания.

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В комментариях к анонсу новой песни поклонники недоумевают - если сегодня свадьба, то какая может быть работа в студии? На это Дорофеева ответила неоднозначно: посмеялась с даты, но не опровергла факт скорого замужества в принципе.

"Хахаха, ну будем знать)))", - написала она.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Иван Клименко
Свадьба Дорофеевой и Кацурина - певица комментирует слухи / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее украинская блогерша Даша Квиткова после официального развода с шоуменом Никитой Добрыниным раскрыла подробности своей личной жизни, и призналась, чего ищет в отношениях.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

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