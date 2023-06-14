Надя Дорофеева и Миша Кацурин планируют пожениться со дня на день - СМИ

По Сети стремительно распространяется слух о том, что совсем скоро Кацурин и Додо станут законными супругами.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин планируют пожениться в ближайшее время / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Украинская певица Надя Дорофеева еще прошлым летом подтвердила свои отношения с музыкантом и ресторатором Мишей Кацуриным. Пара была замешана в странный любовный четырехугольник: две пары (Дорофеева и Дантес, Даша и Миша Кацурины), которые много лет дружили семьями, практически одновременно объявили про развод и "обменялись" партнерами.

По крайне мере именно так выглядит ситуация на личном фронте для поклонников новообразовавшихся пар - Дорофеевой и Кацурина, и Кацуриной и Дантеса. Что же происходило с ними на самом деле, знают лишь они. И так или иначе все четверо, похоже, абсолютно счастливы в новых отношениях.

И счастье это так велико, что в светских кругах уже стали ходить сплетни о том, что совсем скоро Миша Кацурин и Надя Дорофеева узаконят свои отношения.

К примеру, этими слухами на своем Telegram-канале уже поделился фэшн-журналист и экс-редактор Elle и Harper’s Bazaar Роман Тимофеев: "#СлышалСлухи что Надя Дорофеева готовится сыграть свадьбу с Кацуриным в ближайшие дни".

В комментариях сообщества уже называют даже более конкретную дату - 15 июня. Кацурин и Дорофеева информацию оставили без комментария.

Смотрите интервью с Надей Дорофеевой, в котором она поделилась своими сожалениями:

Ранее украинская блогерша Даша Квиткова после официального развода с шоуменом Никитой Добрыниным раскрыла подробности своей личной жизни, и призналась, чего ищет в отношениях.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

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