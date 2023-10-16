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Не Дантес и не Кацурин: Дорофеева призналась, кого видела в соблазнительном сне

Дмитрий Видоменко
16 октября 2023, 17:28 обновлено 16 октября, 17:28
Известная украинская певица Надя Дорофеева сделала откровенное признание. Она рассказала, кого видела в эротических снах
Дантес, Дорофеева
В своем соблазнительном сне Дорофеева видела отнюдь не Дантеса / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева (бывшая солистка группы "Время и стекло") сделала откровенное признание. Она рассказал в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ", кого видела в эротических снах.

Как оказалось, это не ее бывший муж Владимир Дантес и даже не ее нынешний возлюбленный Миша Кацурин.

Журналист спросил, приходил ли во сне к Дорофеевой кто-нибудь из известных артистов во снах ‒ в том числе и соблазнительного содержания. Певица рассказала, что однажды ей приснился известный бельгийский поп-артист Поль Ван Авер ‒ он же Stromae.

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"У меня есть сразу четкий ответ ‒ Stromae. Мне приснился мой любимый исполнитель, хотя я никогда не относилась к нему в принципе как к сексуальному объекту. Это мой любимый певец, я была у него несколько раз на концертах. И вот однажды, когда он мне приснился, я проснулась просто в шоке. Я даже удивилась", - заявила певица.

Штромай

Напомним, ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда про их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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