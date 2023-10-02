Надя Дорофеева прокомментировала новость про беременность и показала животик

Поклонники Дорофеевой очень ждали новостей про ее первенца.

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Надя Дорофеева отреагировала на слухи про беременность от Миши Кацурина / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева летом стала женой ресторатора Миши Кацурина. Они вместе около года, и их роман и последующая свадьба стала сюрпризом для многих.

Но на этом неожиданности для пары не закончились. В СМИ появились слухи о том, что семья артистки скоро станет больше - мешковатая одежда, которую теперь предпочитает Додо и ее недавний поход в женскую консультацию были восприняты сигналом к тому, что певица готовится к появлению первенца.

Дорофеева не стала томить поклонников ожиданием: на своем канале в TikTok она опубликовала видеореакцию на слухи про свою беременность под заголовком "Доброе утро, как говорится".

На видео певица танцует под собственный трек, "жонглируя" свежими заголовками. При этом певица, одетая в топ и штаны, продемонстрировала, что ее животик сейчас абсолютно плоский.

Впрочем, свою свадьбу с Кацуриным, которую она сперва отрицала, пара тоже скрывала около месяца. Теперь поклонники ломают голову, могла ли Додо провернуть этот трюк еще раз.

Смотрите реакцию Нади Дорофеевой на слухи про ее беременность:

Ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда по их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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