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Дорофеева показала, как умилительно проводит время утром с Кацуриным

Дмитрий Видоменко
5 июля 2023, 11:33 обновлено 5 июля, 11:33
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Певица Надя Дорофеева показала, с чего начинается ее утро, как завтракает с любимым Мишей Кацуриным и засветила их квартиру в Киеве.
Дорофеева, Кацурин
На видео Дорофеева делает гимнастику, после чего принимает душ и завтракает с Кацуриным / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева решила показать миллионам фолловеров свое обычное утро. По обыкновению она использовала для этого свою страницу в Instagram.

Исполнительница разместила короткие видео, на которых продемонстрировала утреннюю рутину, которую провела в квартире в Киеве, которую арендует с возлюбленным ‒ ресторатором и блогером Михаилом Кацуриным.

На видео Дорофеева делает гимнастику, после чего принимает душ и завтракает с Кацуриным. Надя показала, что ее завтрак состоит из помидор, яйца, отварного молодого картофеля и сосисок.

видео дня
Дорофеева, кацурин
Дорофеева показала, как проводит утро с Кацуриным / скриншоты из видео

Напомним, ранее известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники заявил, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.

А банкет пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени".

К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры смартфонов ‒ для того, чтобы они не делали фотографий и не снимали видео.

До того бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

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