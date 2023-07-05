Дорофеева показала, как умилительно проводит время утром с Кацуриным

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева решила показать миллионам фолловеров свое обычное утро. По обыкновению она использовала для этого свою страницу в Instagram.
Исполнительница разместила короткие видео, на которых продемонстрировала утреннюю рутину, которую провела в квартире в Киеве, которую арендует с возлюбленным ‒ ресторатором и блогером Михаилом Кацуриным.
На видео Дорофеева делает гимнастику, после чего принимает душ и завтракает с Кацуриным. Надя показала, что ее завтрак состоит из помидор, яйца, отварного молодого картофеля и сосисок.
Напомним, ранее известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники заявил, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.
А банкет пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени".
К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры смартфонов ‒ для того, чтобы они не делали фотографий и не снимали видео.
До того бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.
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