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"Мне неприятно все, что произошло": Дантес эмоционально оценил роман Дорофеевой и Кацурина

11 ноября 2022, 15:24

Певца спросили о том, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике экс-супругов Кацуриных, Дорофеевой и Дантеса.

Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Владимир Дантес заявил, что ему неприятно, что Дорофеева и Кацурин скрывали от него свой роман / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Певец и комик Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева разошлись друзьями в начале весны. Они оба утверждают, что их отношения на самом деле закончились гораздо раньше, чем было сделано официальное объявление о расставании.

Большая шумиха вокруг их развода поднялась, когда выяснилось, что Дорофеева искала, и нашла, утешения в объятиях близкого друга Дантеса - музыканта и ресторатора Миши Кацурина, который на тот момент был женат.

В интервью для ЖВЛ Владимир признался - связь ни сбывшим другом, ни с бывшей женой он не поддерживает. Их вместе больше ничего не связывает. В то же время он рад, что Миша и Додо нашли свое счастье.

Впрочем, эту радость омрачает в Дантесе ощущение предательства. Ни его близкий друг, ни его экс-супруга, с которой на тот момент у них были доверительные отношения, не рассказали о своем романе. Об этом Владимир узнал от других людей, и до сих пор неприятно удивлен, что от него это скрыли, и продолжают молчать и сейчас.

"Вообще никакие отношения. Мне нет никакого смысла с ним общаться. Мы не проводим время вместе никогда. Я все жду, когда спросят. Ну, влюбились. Но интересно подробности. Мне самому интересно. Я просто хочу узнать, а как это произошло, а когда. Влюбились. Вау! Супер. Ну-ну... Я не люблю лицемерие и скрытность. Я всегда говорил, когда люди недоговаривают, – это неприкольно. Но это моя проблема. Мне неприятно все, что произошло. Вернее, не что произошло, а как. Здесь я хочу подчеркнуть. И что после этого . Но это на совести. Я жду, когда они расскажут, что, как. Приглашайте Надю и Мишу, пусть все расскажут. Это же интересно", - поделился эмоциями Дантес.

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

Другие новости:

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