"Вовчик плачет где-то": Надя Дорофеева показала горячие поцелуи с Мишей Кацуриным

Надю Дорофееву раскритиковали за страстные поцелуи с Мишей Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva

Весной 2022 года Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о расставании. На волне звездных разводов, которые происходят за последний год, эта новость быстро потеряла бы актуальность, если бы не одно "но".

Фактически к моменту расставания певцы уже давно не чувствовали себя одной семьей, и разошлись тихо и мирно. Однако утешение Надя нашла в объятиях их общего с Вовой женатого друга Михаила Кацурина, который ради нее бросил жену и двоих детей.

Жену Кацурина утешил Дантес, и между ними так же вспыхнул роман. Все остались в итоге счастливы, однако Дорофееву некоторые считают беспринципной разлучницей.

Недавно певица на своей странице в Instagram опубликовала серию фотографий, которую назвала "моменты". На первом же снимке она запечатлена в страстном поцелуе с Кацуриным.

Фанаты Додо счастливы видеть своего кумира вновь влюбленным и окрыленным. Однако к комментариям присоединилось и множество хейтеров, которые считают поведение Дорофеевой и ее выбор нового мужчины отвратительным:

Надю Дорофееву раскритиковали за страстные поцелуи с Мишей Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva

"Це так гидко".

"Раньше любила творчество Дорофеевой, но после прыжков из одной кровати в другую, разорвать не только свою семью, но и чужую с детками... Ну, мягко говоря гидко..."

"Якщо дружина дарує вам незабутні емоції і робить вас щасливим, то не важливо чия це дружина".

"І на це Дантеса проміняти".

Волна критики была настолько мощной, что Надя, которая обычно лояльно относится к критике и своим ненавистникам, вступала с некоторыми из них в словесную перепалку.

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