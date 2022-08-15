"Я счастлива!": Надя Дорофеева в прямом эфире прокомментировала роман с мужем бывшей подруги

Надя Дорофеева прокомментировала роман с Михаилом Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева в начале полномасштабной войны в Украине приняла решение выехать из страны в Европу, где активно занималась волонтерской и концертной деятельностью на пользу соотечественников.

Недавно артистка вернулась в Киев, уже успела дать концерты для ВСУ и беженцев из Мариуполя, а также посетила студию 1+1 для того, чтобы принять участие в телемарафоне Єдині новини.

Дорофеева рассказала, что принять решение и вернуться в военную Украину было непросто, однако она очень скучала по дому. Тем более что здесь ее ждал новый возлюбленный.

После расставания с мужем, украинским певцом Владимиром Дантесом, Додо впервые публично подтвердила роман с ресторатором Михаилом Кацуриным. До этого она делилась этой новостью в своих социальных сетях.

Однако певица все еще смущается говорить о личном. На вопрос: "Как прошла встреча с любимым?", артистка ответила: "Вы это о чем? Вы меня смущаете! Я никогда об этом еще не общалась. Встреча очень приятна конечно. Я очень счастлива. Это все, что я могу вам сейчас сказать. Я скажу так: встречала много девушек, уехавших за границу, и парни которых остались в Украине, и все так сильно скучают... Поэтому я знаю, что это такое. Поэтому для меня очень особенно вернуться еще и из-за этого. Не только чтобы выступать, мне просто приятно быть здесь, дома".

Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Экстрасенс Макс Гордеев на этот счет имеет свое мнение: он считает, что нестандартные любовные утехи привели к "рокировке" в паре Дантеса и Дорофеевой.

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