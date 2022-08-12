"Сколько счастья на фото": Дорофеева показала трогательную встречу с Патроном

Надя Дорофеева, Патрон / скриншот

Певица Надя Дорофеева встретилась с самым известным сотрудником ГСЧС Украины - сапером Патроном.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимков, на который позировала с псом-сапером на руках.

"Истинная причина приезда в Киев", - сообщила Дорофеева в подписи к фото.

Надя Дорофеева, Патрон / скриншот

Надя Дорофеева, Патрон / скриншот

Поклонники певицы были в восторге от милых фото и "засыпали" их лестными комментариями.

"Патрон уже облизал тебя?", "Спроси, будет ли он майонез?", "Хочу быть вместо Патрона", "Сколько счастья на фото", "Это уже больше чем просто объятия", - писали в комментариях под постом.

Напомним, джек-рассел-терьер Патрон — талисман черниговских пиротехников, вместе с ними разминирует деоккупированные территории.

Так как у него небольшой вес, он может безопасно передвигаться по разным маршрутам, ведь мины реагируют на больший вес.

Ранее Главред рассказывал историю пса Патрона, который помогает украинским саперам разминировать территории и уже стал любимцем сети.

Читайте также: