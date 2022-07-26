"Не нужно практиковать игры вчетвером": экстрасенс назвал пикантную причину расставания Дорофеевой и Дантеса

Дорофеева, Дантес, Гордеев / скриншот

Расставание Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса стало настоящим шоком для украинского шоу-бизнесса, но по мнению экстрасенса Макса Гордеева все шло к их разводу.

В интервью Славе Демину он заявил, что Дорофеева, Дантес, Даша и Михаил Кацурины были довольно близки.

"Не нужно было практиковать сексуальные игры вчетвером", - заявил Гордеев.

По его словам, это и привело к "рокировке" в их парах.

"Я посмотрел (на картах - ред.) на ситуацию. Я тебе реально говорю, что там люди реально попробовали груповушечку. Ну как можно объяснить, что она полюбила другого парня, а ее парень другую девушку? Они дружили, ездили на отдых и жили в одном номере", - напомнил экстрасенс.

Гордеев отметил, что тесное общение между парами и породили контакт.

Читайте такжеЧудо в перьях: Надя Дорофеева в пикантном топе заинтриговала фанатов"Кацурин и Дантес похожи между собой, но я на 100% уверен, что ни одна из пар не будет вместе. Возможно, мы увидим воссоединение нашей любимой пары", - считает эксперт.

Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

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