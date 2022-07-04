"Я не буду это скрывать": Дантес откровенно рассказал о расставании с Дорофеевой

дантес, дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/, instagram.com/vladimirdantes/

Певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

В интервью YouTube-каналу "ЗооПатруль" Владимир рассказал, что после расставания с ней он не намерен откровенно рассказывать о личном.

"Когда началась война, я уже был разведен, просто неофициально. Это были самые публичные отношения. Думаю, я больше не буду рассказывать о чем-то личном. Я не буду это скрывать, но так, как раньше, тоже не хочу делать", - пояснил Дантес.

Также певец поделился, что в первые недели после расставания с Дорофеевой он был в полном одиночестве.

Читайте такжеИдиллия и романтика: Дантес показал, как проводит выходные после расставания с Дорофеевой"Это где-то в марте или апреле было. Я взял от одиночества все, что только можно: тоску, боль, вдохновение, – и понял, что больше никогда в жизни не хочу быть один", – признался Дантес.

Напомним, Надя Дорофеева, которая после расставания Дантесом долгое время не раскрывала личность своего нового парня, решила больше не тянуть. Слухи подтвердились - судя по снимку, который она опубликовала в сети, она встречается с Михаилом Кацуриным - другом семьи, у которого, к слову, есть жена.

Тем временем украинский певец Владимир Дантес продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой, ресторатором и давней подругой, с чьим мужем якобы крутит роман Надя Дорофеева.

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