Идиллия и романтика: Дантес показал, как проводит выходные после расставания с Дорофеевой

Дантес сходил на свидание с Кацуриной в кондитерскую / Коллаж

Украинский певец Владимир Дантес продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой, ресторатором и давней подругой, с чьим мужем якобы крутит роман Надя Дорофеева.

Молодые люди часто появляются в сторис друг друга в Instagram, из которых становится понятно, что они много времени поводят вместе. К примеру, на прошлой недели предполагаемые влюбленные поехали на дачу - печь печенье и садить цветы.

Вчера у Владимира Дантеса состоялось первое публичное выступление за время полномасштабной войны в Украине. Вместо подготовки к концерту он посвятил драгоценные часы Даше Кацуриной.

На своей странице в Instagram он показал дизайнерку в стильном, романтичном наряде. Снимок он подписал: "Сейчас девчонки клюют на электрокары только так. Катаю Дашу Кацурину".

Следующий снимок был сделан в одной из киевских кондитерских - идеальное место для субботнего свидания!

Дантес сходил на свидание с Кацуриной в кондитерскую / instagram.com/vladimirdantes

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Ранее Владимир Дантес отреагировал на слухи о романе Нади Дорофеевой с Михаилом Кацуриным. Певец подчеркнул, что Додо не ушла от него к другому, и назвал реальную причину развода.

Также украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, почему развелась со своим мужем - Михаилом Кацуриным.

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