Слухи подтвердились: Дорофеева впервые показала лицо своего нового парня

Дорофеева впервые показала лицо своего нового парня / instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева, которая после расставания Дантесом долгое время не раскрывала личность своего нового парня, решила больше не тянуть.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором они предстали вместе.

В описании к снимку в Instagram-блоге звезда коротко написала: "Вместе", ограничив комментарии к публикации.

Слухи подтвердились - судя по снимку, она встречается с Михаилом Кацуриным - другом семьи, у которого, к слову, есть жена.

instagram.com/nadyadorofeeva/

Михаил на своей страничке также опубликовал фото с Надей.

instagram.com/misha_katsurin/

Тем временем украинский певец Владимир Дантес продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой, ресторатором и давней подругой, с чьим мужем якобы крутит роман Надя Дорофеева.

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