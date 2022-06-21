Слухи подтвердились: Дорофеева впервые показала лицо своего нового парня

Певица наконец-то решилась на откровенное признание.
Певица Надя Дорофеева, которая после расставания Дантесом долгое время не раскрывала личность своего нового парня, решила больше не тянуть.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором они предстали вместе.
В описании к снимку в Instagram-блоге звезда коротко написала: "Вместе", ограничив комментарии к публикации.
Слухи подтвердились - судя по снимку, она встречается с Михаилом Кацуриным - другом семьи, у которого, к слову, есть жена.
Михаил на своей страничке также опубликовал фото с Надей.
Тем временем украинский певец Владимир Дантес продолжает подогревать слухи о романе с Дашей Кацуриной - украинской дизайнеркой, ресторатором и давней подругой, с чьим мужем якобы крутит роман Надя Дорофеева.
Читайте также:
- В детском платьице и с косичками: Надя Дорофеева похвасталась стройными ножками в стильном образе
- Предполагаемая возлюбленная Владимира Дантеса раскрыла причину развода с "любовником" Дорофеевой
- Дорофеева выступила с девочкой, раненой снарядом
Автор: Сергей Коломиец