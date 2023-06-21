Дантес поведал, реально ли хотел обидеть треком "Чуєш" Дорофееву

На днях певец Владимир Дантес презентовал свой новый украиноязычный трек "Чуєш". Фанаты услышали в нем отсылку к его браку с Надей Дорофеевой.

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Дантес говорит, что ни в коем разе не пытался оскорбить Дорофееву / коллаж УНИАН

Украинский поп-певец, стендап-комик и волонтер Владимир Дантес презентовал новую украиноязычную песню "Чуєш". Фанаты, естественно, подумали, что в строках песни есть отсылка к бывшей жене музыканта – певице Наде Дорофеевой.

Впрочем, сам Дантес в эфире станции "Наше радио" утверждал, что композиция никак не связана с его экс-супругой.

Многих фанатов, в частности, задела строчка "Гарна ти? Облиш. Зараз ти як миш". Поклонники Дорофеевой восприняли это как оскорбление для нее.

Однако Дантес утверждает, что не стал бы опускаться до такого примитива.

"Ни в коем случае. Очень странно, что люди натягивают именно такой смысл на эту фразу, потому что я никогда бы в жизни не смог так сказать о своей бывшей. Во-первых, потому что я уважаю свои бывшие отношения. Если я так ее называю, то я и себя опускаю. А я себя тоже очень люблю, поэтому не могу такого допустить", – подытожил он.

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Также об этом высказалась сама Дорофеева - артистка резко отреагировала на славу "разлучницы", которую приобрела из-за романа с Кацуриным, но не сожалеет о содеянном. И нынешнему возлюбленному она посвятила песню "Щоб не було".

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