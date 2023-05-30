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Владимир Дантес признался родителям, что стал отцом

Анна Подгорная
30 мая 2023, 12:08 обновлено 30 мая, 12:08
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Дети Даши Кацуриной, которые теперь для Дантеса, как собственные, существенно изменили жизнь артиста.
Владимир Дантес и Даша Кацурина с детьми
Владимир Дантес подшутил над своим "отцовством" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Украинский певец, комик и общественный деятель Владимир Дантес не раз признавался, что является убежденным чайлдфри. Однако последний год круто изменил его жизнь - с разводом и новым романом принципы артисту пришлось изменить.

Сейчас он состоит в отношениях с дизайнеркой, ресторатором и бизнесвумен Дашей Кацуриной, которая воспитывает от первого брака двоих детей - дочь Сашу и сына Ивана. Так в жизни Дантеса появились дети.

Артист рассказывал, что не пытается заменить им отца, однако много времени проводит с ними и начинает к этому привыкать. И видит в этом определенную иронию.

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Так на своей странице в Instagram Дантес выложил сторис о том, как родители занимались его половым воспитанием - подарили книгу для юных джентльменов, которая, впрочем, к такой жизненной ситуации его подготовить не смогла.

"Лет в 14 мне родители подарили книгу юного джентльмена и там было написано, что нужно во время секса использовать презервативы, и тогда не будет детей. Такого в книге не было", - рассказал певец и показал спящих на заднем сидении детей Даши Кацуриной. Он пошутил, что жизненный урок от его родителей не сработал.

Владимир Дантес с детьми
Владимир Дантес подшутил над своим "отцовством" / instagram.com/vladimirdantes

Напомним, ранее бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

Также об этом высказалась сама Дорофеева - артистка резко отреагировала на славу "разлучницы", которую приобрела из-за романа с Кацуриным, но не сожалеет о содеянном. Песня "Щоб не було" про новую любовь Додо вполне очевидно имеет успех среди слушателей.

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