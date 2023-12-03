Даша Кацурина раскрыла свой редкий диагноз

Кацурина показала, как заботливо Дантес лечит ее, и назвала преимущества своего недуга.

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Даша Кацурина рассказала про болезнь от которой ее лечит Дантес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Украинская бизнесвумен и возлюбленная Владимира Дантеса Даша Кацурина вопреки своей деятельной натуре вынуждена последнюю неделю сидеть дома. В больничный отпуск ее отправила редкая форма болезни.

Так в своем блоге в Instagram избранница артиста рассказала, что болеет паратонзиллитом, который встречается у 10-15 людей из 10 тысяч населения. Это воспаление околоминдалиновой клетчатки на фоне протекающего тонзиллита или после него.

Впрочем, несмотря на плохое самочувствие, Даша пытается найти положительные моменты - она много времени проводит с семьей и готовит дом ко встрече Нового года.

Увы, серьезная болезнь имеет и обратную сторону. Лечение от паратонзиллита включает в себя уколы в ягодичные мышцы. Их Кацуриной ставит Дантес. Видео процедуры "пациентка" певца выложила в социальных сетях.

Смотрите, как Владимир Дантес делает уколы Даше Кацуриной:

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