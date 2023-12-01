"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

Блогерша Верба не знает, что Крым - это автономная республика.

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Юлия Верба не знает программы 6 класса / Коллаж: Главред, фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Скандальная украинская блогерша Юлия Верба, которая стала популярной благодаря покупке дорогущего Мерседеса и бесконечному хвастовству в социальных сетях, попала в очередную постыдную ситуацию.

На этот раз она опозорилась незнанием программы 6-го класса, а именно географии Украины.

Знаменитость стала участницей опроса от блогера Марии Панькив, которая расспрашивает прохожих на улице общеизвестные факты. Панькив спросила у Вербы сколько областей в Украине. На что 20-летняя блогерша, которая отлично разбирается в брендах, ответила:

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"Боже, я не знаю. Это ужас. Мне очень стыдно", - сказала блогерша.

Позже она все-таки сообщила, что областей в Украине 25. Ведущая исправила ее, что почти правильно. А ведь в Украине 24 области. "И Крым. Значит 25!" – тогда добавила Верба.

Когда же у блоггерши спросили, Крым – это какая область, она ответила: "Крымская, нет? Донецкая?" – заявила Верба.

Тогда Панькив ответила, что Крым – это автономная республика: "Ага, значит, это она себе отдельно просто. Не область", - спохватилась Верба.

Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.

Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.

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