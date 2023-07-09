"За что ребята гибнут": блогерша Верба похвасталась новой машиной за 10 млн грн

20-летняя украинская блогерша Юля Верба купила новую машину Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Её стоимость составляет 7-10 миллионов гривен. Фото она лично разместила на своей странице в Instagram.
На фоне войны она похвасталась, что в своем возрасте уже купила вторую дорогую машину.
"Да, я блондинка и да, я купила есочку. 2023 год! 580, четырех литровая, ахх зверь. Теперь Юлечка Верба двигается на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе новый айфон, а сейчас могу позволить себе купить новейший "Мерседес" из салона. Мечтайте, работаете и все будет!" – подписала Верба.
Некоторые пользователи были рады за девушку и поздравили её с таким приобретением. Однако другие пользователи были возмущены, ведь блогерша на своей странице практически ничего не говорит о войне, а лишь показывает свою жизнь аудитории, которая составляет более миллиона подписчиков.
Пользователи были шокированы такой дорогой обновкой, ведь у блогерши уже есть дорогая машина:
- "Боже за что наши ребята там гибнут? В этой стране наверняка уже ничего не изменится. Кто-то отдает последнее, чтобы помочь военным, чтобы закончить войну. А кто покупает себе машины из салона"
- "500-й день полномасштабного вторжения в Украину... Юлечка захотела как раз сегодня праздновать покупку машинки. Ни одной сторис о том, что она хотя бы помнит какой сегодня день, отдать честь воинам"
- "Да это круто. Но сколько бы можно было купить бу авто для того, чтобы вытаскивать раненых парней"
- "Сейчас во время войны вообще не активно кичиться новыми тачками когда людям нечего есть и где жить"
- "Когда в Украине 500 день войны, эта "патриотка", которая в первые дни ревела и показывала, как же ей болит, что началась война - теперь ни одного об этом, ни одного сбора на ВСУ не выставила в сторис"
- "Позор, позор и еще раз позор, пока все нормальные блоггеры делают сбор денег на поддержку ВСУ и гонят машины в Донецком направлении, она покупает автомобиль и ни копейки для ребят, проливающих кровь, чтобы мы все сейчас здесь жили спокойно!"
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