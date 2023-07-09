"За что ребята гибнут": блогерша Верба похвасталась новой машиной за 10 млн грн

В Сети начался скандал, ведь подписчиков Юлии возмутило, что девушка покупает такие дорогие машины и ничего не публикует о войне в Украине.

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Юлия Верба на фоне войны купила машину за 10 млн грн / Коллаж: Главред, фото: instagram/verbaaa.verbaaa

20-летняя украинская блогерша Юля Верба купила новую машину Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Её стоимость составляет 7-10 миллионов гривен. Фото она лично разместила на своей странице в Instagram.

На фоне войны она похвасталась, что в своем возрасте уже купила вторую дорогую машину.

"Да, я блондинка и да, я купила есочку. 2023 год! 580, четырех литровая, ахх зверь. Теперь Юлечка Верба двигается на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе новый айфон, а сейчас могу позволить себе купить новейший "Мерседес" из салона. Мечтайте, работаете и все будет!" – подписала Верба.

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Некоторые пользователи были рады за девушку и поздравили её с таким приобретением. Однако другие пользователи были возмущены, ведь блогерша на своей странице практически ничего не говорит о войне, а лишь показывает свою жизнь аудитории, которая составляет более миллиона подписчиков.

Юлия Верба на фоне войны купила машину за 10 млн грн / фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Юлия Верба на фоне войны купила машину за 10 млн грн / фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Пользователи были шокированы такой дорогой обновкой, ведь у блогерши уже есть дорогая машина:

"Боже за что наши ребята там гибнут? В этой стране наверняка уже ничего не изменится. Кто-то отдает последнее, чтобы помочь военным, чтобы закончить войну. А кто покупает себе машины из салона"

"500-й день полномасштабного вторжения в Украину... Юлечка захотела как раз сегодня праздновать покупку машинки. Ни одной сторис о том, что она хотя бы помнит какой сегодня день, отдать честь воинам"

"Да это круто. Но сколько бы можно было купить бу авто для того, чтобы вытаскивать раненых парней"

"Сейчас во время войны вообще не активно кичиться новыми тачками когда людям нечего есть и где жить"

"Когда в Украине 500 день войны, эта "патриотка", которая в первые дни ревела и показывала, как же ей болит, что началась война - теперь ни одного об этом, ни одного сбора на ВСУ не выставила в сторис"

"Позор, позор и еще раз позор, пока все нормальные блоггеры делают сбор денег на поддержку ВСУ и гонят машины в Донецком направлении, она покупает автомобиль и ни копейки для ребят, проливающих кровь, чтобы мы все сейчас здесь жили спокойно!"

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