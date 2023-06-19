Блогер Машуковский впервые показал своего бойфренда

Не скрывая своих чувств, Олег Машуковский показался в объятиях загадочного избранника.

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Олег Машуковский показал бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashukovsky

Популярный украинский блогер Олег Машуковский всегда был честен с поклонниками в плане своей сексуальной ориентации, однако свою личную жизнь он ревностно оберегал от посторонних глаз.

Сейчас, когда во всем мире проходит Месяц прайда, Машуковский решился показать своего избранника. На странице блогера в Instagram появились снимки, на которых он нежно обнимает бойфренда.

"Теперь официально. Да, мы вместе. Буду рад, если вы подружитесь с моим родным человеком", - подписал снимки он. Впрочем, в подробности своих отношений Машуковский посвящать снова не стал - доподлинно неизвестно, как долго возлюбленные вместе.

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Избранник блогера - визажист, который занимается макияжем, различными видами ламинирования ресниц и коррекции бровей.

В комментариях Олега Машуковского и его бойфренда поздравляют с таким важным шагом известные личности - Анна Тринчер, Рамина Эсхакзай, Злата Огневич, Андрей Джеджула и пр. Не обошлось и без оскорблений, которые, к счастью, влюбленные пропустили мимо ушей, ведь уверены, что счастливая и свободная Украина выше всяких предрассудков.

Олег Машуковский показал бойфренда / instagram.com/mashukovsky

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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