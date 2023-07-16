УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"В надежных руках": 20-летняя блогерша Верба засветила нового бойфренда

Юлия Куришко
16 июля 2023, 16:48 обновлено 16 июля, 16:53
87
Франковская блогерша-миллионница показала нового парня.
'В надежных руках': 20-летняя блогерша Верба засветила нового бойфренда
20-летняя блогерша Верба показала своего нового бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Украинская блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Юлия Вербинец раскрыла свои новые отношения.

Блогерша, известная в Instagram как Верба, начала новые отношения и уже выложила своего нового избранника в соцсеть. Юля опубликовала фото, на которых была в объятиях любимого. Вместе они побывали на праздновании дня рождения сына подруги Юлии.

'В надежных руках': 20-летняя блогерша Верба засветила нового бойфренда
Прикарпатская блогерша показала своего парня/фото: instagram / verbaaa.verbaaa

"В надежных руках", - подписала серию снимков блогерша.

видео дня

Правда, лицо избранника Юлия пока не торопится показывать. Стоит добавить, что несколько лет Юлия Верба встречалась с блогером Денисом Притулой. В мае этого года блогер сообщила, что они с бойфрендом больше не вместе.

Ива попала в скандал

Напомним, что блогер Ива похвасталась новой машиной за 10 млн грн. В Сети начался скандал, ведь подписчиков Юлии возмутило, что девушка покупает такие дорогие машины и ничего не публикует о войне в Украине.

Блогерша, хваставшаяся новым Мерседесом, борзо нахамила подписчикам. Молодая блондинка борзо ответила своим подписчикам, не считая, что такая покупка во время войны и тем более публичные хвастовства, недопустима. Молодой блондинке совершенно безразлично, что думают о ней и ее покупке.

Больше интересных новостей:

блогеры новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Атака на Севастополь была успешной: в разведке рассказали, в чем её уникальность

Атака на Севастополь была успешной: в разведке рассказали, в чем её уникальность

16:58 Украина
Ситуация обострилась: ВСУ вступили в ожесточенный бой с оккупантами

Ситуация обострилась: ВСУ вступили в ожесточенный бой с оккупантами

15:46 Украина
"Мы не применяли кассетные боеприпасы": Путин опозорился заявлением и угрожает Украине

"Мы не применяли кассетные боеприпасы": Путин опозорился заявлением и угрожает Украине

13:34 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:58

Атака на Севастополь была успешной: в разведке рассказали, в чем её уникальность

16:54

"Нужно готовиться сейчас": украинцев ждет зима без света и тепла - прогноз

16:48

"В надежных руках": 20-летняя блогерша Верба засветила нового бойфренда

16:21

Как за 10 минут сделать авокадо спелым и мягким: вас удивит этот простой трюк

15:58

Женщины, имеющие сильный характер: названы 4 самых успешных женских имен

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:51

"Его очень боятся": Усик рассказал, кто из боксеров сильнее всего пугает соперников

15:46

Ситуация обострилась: ВСУ вступили в ожесточенный бой с оккупантами

15:34

"Ведут себя героически": Путин осмелился сделать заявление о мощном контрнаступлении ВСУ

15:31

"Пригожин уже убит": бывший сотрудник КГБ выдвинул неожиданную версию

Реклама
15:08

Притягивают счастье и успех: 5 знаков зодиака, которые обречены на везение

15:01

"Закодироваться надежнее будет": Волочкова заявила, что бросает пить

14:32

Новые разборки у Шойгу: десантники РФ грозят бунтом и дезертирством с фронта

14:16

"Как кукла": 50-летняя первая леди Южной Кореи показала модный хит 2023 года на встрече с ЗеленскимФото

13:58

Мобилизация в Украине: что и для каких украинцев изменится с 1 августа

13:34

"Мы не применяли кассетные боеприпасы": Путин опозорился заявлением и угрожает УкраинеВидео

13:30

ВСУ проломили оборону РФ на юге и продвинулись вперед на двух направлениях

13:22

Принесут разлуку и измену: что категорически нельзя дарить мужчинам

13:15

Легендарная певица назвала "кровный грех" Таисии Повалий перед украинцами

13:06

Зачем 18 июля под порог дома нужно положить бумажку: приметы и что нельзя делать

12:55

Когда ждать бунта в Россиимнение

Реклама
12:52

"Не просто поменялись": Дантес высказался про свадьбу Дорофеевой и Кацурина

12:47

ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ

12:20

"Что-то происходит серьезное": в Мариуполь "прилетели" ракеты Storm Shadow

12:10

Месяц назад обручился с девушкой: в боях погиб 22-летний воин ВСУ из Ровно

11:51

Огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь: в Украине предупредили об угрозе

11:50

"Ничего не выйдет": Маск опозорился заявлением насчет кассетных бомб для ВСУ

11:27

Салат Чайка, который побил все рекорды: забытый рецепт из СССР

11:21

В Луганске мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма

10:54

Часть "пригожинцев" Кремль отправит в Африку - британская разведка

10:47

Владимир Дантес откровенно признался, почему не идет воевать на фронт

10:47

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму: эксперт назвал главное условие

10:29

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: счастливчиков всего 5

10:29

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

10:08

Астафьева распекла Потапа за скандальный трек про волонтеров

09:55

Гороскоп на завтра 17 июля 2023: Ракам поможет Овен, Львы - побалуйте себя

09:47

Как кошка прогнозирует погоду: народные приметы, на которые стоит обратить внимание

09:41

Мощные взрывы и стрельба: в Севастополе пожаловались на атаку беспилотниковВидео

09:25

Украинские воины "закобзонили" русского полковника-комбрига

08:49

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:33

"Они нам не нужны": у Зеленского прокомментировали "покущение" на Собчак и Симоньян

Реклама
07:49

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

06:20

Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПКмнение

05:38

С днем бухгалтера - яркие поздравления, чтобы сходился дебет с кредитом

05:00

Взрывная головоломка: у вас высокий уровень IQ, если вы можете заметить слово "парк"

04:30

Что делать, если на участке растет мох: советы, которые помогут дачникам

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля

03:30

Российский политтехнолог спрогнозировал, как долго Путин удержит властьВидео

02:50

"Это может произойти в августе": Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма

02:02

Что будет, если в бачок унитаза залить уксус - люди так делают регулярно

01:35

Можно ли сушить сливу с косточкой: 3 способа приготовления чернослива дома

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять