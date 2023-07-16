'В надежных руках': 20-летняя блогерша Верба засветила нового бойфренда

Украинская блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Юлия Вербинец раскрыла свои новые отношения.
Блогерша, известная в Instagram как Верба, начала новые отношения и уже выложила своего нового избранника в соцсеть. Юля опубликовала фото, на которых была в объятиях любимого. Вместе они побывали на праздновании дня рождения сына подруги Юлии.
"В надежных руках", - подписала серию снимков блогерша.
Правда, лицо избранника Юлия пока не торопится показывать. Стоит добавить, что несколько лет Юлия Верба встречалась с блогером Денисом Притулой. В мае этого года блогер сообщила, что они с бойфрендом больше не вместе.
Ива попала в скандал
Напомним, что блогер Ива похвасталась новой машиной за 10 млн грн. В Сети начался скандал, ведь подписчиков Юлии возмутило, что девушка покупает такие дорогие машины и ничего не публикует о войне в Украине.
Блогерша, хваставшаяся новым Мерседесом, борзо нахамила подписчикам. Молодая блондинка борзо ответила своим подписчикам, не считая, что такая покупка во время войны и тем более публичные хвастовства, недопустима. Молодой блондинке совершенно безразлично, что думают о ней и ее покупке.
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