'В надежных руках': 20-летняя блогерша Верба засветила нового бойфренда

Франковская блогерша-миллионница показала нового парня.

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20-летняя блогерша Верба показала своего нового бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram/verbaaa.verbaaa

Украинская блогерша-миллионница из Ивано-Франковска Юлия Вербинец раскрыла свои новые отношения.

Блогерша, известная в Instagram как Верба, начала новые отношения и уже выложила своего нового избранника в соцсеть. Юля опубликовала фото, на которых была в объятиях любимого. Вместе они побывали на праздновании дня рождения сына подруги Юлии.

Прикарпатская блогерша показала своего парня/фото: instagram / verbaaa.verbaaa

"В надежных руках", - подписала серию снимков блогерша.

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Правда, лицо избранника Юлия пока не торопится показывать. Стоит добавить, что несколько лет Юлия Верба встречалась с блогером Денисом Притулой. В мае этого года блогер сообщила, что они с бойфрендом больше не вместе.

Ива попала в скандал

Напомним, что блогер Ива похвасталась новой машиной за 10 млн грн. В Сети начался скандал, ведь подписчиков Юлии возмутило, что девушка покупает такие дорогие машины и ничего не публикует о войне в Украине.

Блогерша, хваставшаяся новым Мерседесом, борзо нахамила подписчикам. Молодая блондинка борзо ответила своим подписчикам, не считая, что такая покупка во время войны и тем более публичные хвастовства, недопустима. Молодой блондинке совершенно безразлично, что думают о ней и ее покупке.

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