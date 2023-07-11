Блогерша, которая хвасталась новым Мерседесом, борзо нахамила подписчикам

Молодая Верба считает, что не сделала ничего зазорного, более того, ей плевать на всех и все.

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Юлия Верба и ее покупки, который важнее всего для нее/ Коллаж: Главред, фото: instagram/verbaaa.verbaaa

20-летняя украинская блогерша Юля Верба которая на днях купила новую машину Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска за 7-10 миллионов гривен, ответила на хейт, который обрушился на нее в социальных сетях.

Молодая блондинка борзо ответила своим подписчикам, не считая, что такая покупка во время войны и тем более публичное хвастовство, являются недопустимым.

Между тем, молодой блондинке совершенно плевать на то, что думают о ней и ее покупке. Она завела традиционную песню о том, что на ее имени хотят пиариться.

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"Не злитесь на меня, я работала плодотворно и могу себе позволить. Зачем писать глупости. Лучше порадуйтесь за человека. Не хотите радоваться, то ничего не пишите или отпишитесь от меня к черту (неценз. - авт.)", — добавила блогерша.

Верба и ее отношение к подписчикам / Фото скриншот Instagram

По ее словам, это "нормально", что людей бомбит. "Все, что происходит сейчас, это абсолютно нормально. Я показала такую дорогую вещь, понятно, что у людей бомбит. Для меня важно знать свою правду. Это все законно заработано, уплачено налоги, не украдено и своим трудом. Это реально работать и такое иметь", — заявила она.

Напомним, ранее Юля Верба купила новую машину Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Её стоимость составляет 7-10 миллионов гривен. Ее фоловеры обрушились на нее с волной гнева.

Кроме того, ранее блогерша Воронова, которая снимала работу ПВО, пожаловалась, что не может из-за детей сидеть под арестом.

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