УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Владимир Дантес откровенно признался, почему не идет воевать на фронт

Юлия Куришко
16 июля 2023, 10:47 обновлено 16 июля, 10:51
107
Во время его выступлений на передовой военные просят его продолжать петь, ведь своими концертами он собирает деньги на помощь армии.
Владимир Дантес откровенно признался, почему не идет воевать на фронт
Дантес рассказал, почему не идет воевать / коллаж: Главред, скриншоты: instagram / vladimirdantes

Певец Владимир Дантес в интервью рассказал, почему он не защищает Украину на передовой и объяснил, не стыдно ли ему за это.

Дантес откровенно пообщался с ведущей Машей Ефросининой у нее на Youtube-канале. Он рассказал, как справляется с чувством стыда за то, что не воюет.

"Честно говоря, я не думаю об этом. Потому что это путь в никуда - грызть себя за то, что я не с военными, почему я не с ними? Все эти мысли, насколько я мужчина... У меня эти мысли были, но сейчас ушли. Я просто слышу от военных, что должен делать все, что я делаю", - признался певец.

видео дня

Дантес объяснил, что во время его выступлений на передовой военные просят его продолжать петь, ведь своими концертами он собирает деньги на помощь армии. Также артист поделился, как проходили его выступления в Донецкой области.

"Мы были в городке в 5 километрах от передовой, а там как раз начался танковый бой. Мы тут концерт даем, там за окном прилеты идут, а военные слушают нас и не реагируют даже на взрывы", - рассказал артист.

Отношения Дантеса и Кацуриной

Напомним, что Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле. Бизнесвумен уже устала отмахиваться от" бомбардировки " личными вопросами от поклонников.

Владимир Дантес отреагировал на слухи о расставании с Дашей Кацуриной. Артис нарушил молчание и на своей странице в Instagram он опубликовал скриншот с телефона, который доказывает - между ним и Кацуриной все в порядке.

Кацурина впервые нарушила молчание после слухов о расставании с Дантесом. Влюбленным приписывали расставание, после чего Даша Кацурина показала немного "залатунков" ее отношений с артистом.

Больше интересных новостей:

Владимир Дантес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

10:29 Синоптик
ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:49 Украина
Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

07:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:21

В Луганске мощная "бавовна": над городом столбы черного дыма

10:54

Часть "пригожинцев" Кремль отправит в Африку - британская разведка

10:47

Владимир Дантес откровенно признался, почему не идет воевать на фронт

10:47

ВСУ смогут бить кассетными бомбами по Крыму: эксперт назвал главное условие

10:29

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: счастливчиков всего 5

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:29

Рекордная жара несется в Украину: синоптик объявил о новом опасном явлении в стране

10:08

Астафьева распекла Потапа за скандальный трек про волонтеров

09:55

Гороскоп на завтра 17 июля 2023: Ракам поможет Овен, Львы - побалуйте себя

09:47

Как кошка прогнозирует погоду: народные приметы, на которые стоит обратить внимание

Реклама
09:41

Мощные взрывы и стрельба: в Севастополе пожаловались на атаку беспилотниковВидео

09:25

Украинские воины "закобзонили" русского полковника-комбрига

08:49

ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении — ISW

08:33

"Они нам не нужны": у Зеленского прокомментировали "покущение" на Собчак и Симоньян

07:49

Минные поля – самое большое препятствие для контрнаступления – Залужный

06:20

Пару слов о потенциале Южной Кореи в вопросах ВПКмнение

05:38

С днем бухгалтера - яркие поздравления, чтобы сходился дебет с кредитом

05:00

Взрывная головоломка: у вас высокий уровень IQ, если вы можете заметить слово "парк"

04:30

Что делать, если на участке растет мох: советы, которые помогут дачникам

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 16 июля

03:30

Российский политтехнолог спрогнозировал, как долго Путин удержит властьВидео

Реклама
02:50

"Это может произойти в августе": Свитан раскрыл сценарии освобождения Крыма

02:02

Что будет, если в бачок унитаза залить уксус - люди так делают регулярно

01:35

Можно ли сушить сливу с косточкой: 3 способа приготовления чернослива дома

15 июля, суббота
23:35

"Авиацию мы можем вообще не увидеть": Свитан рассказал о поставках истребителей

23:00

Мужественно защищал страну от оккупантов: на войне погиб полицейский с Черниговщины

22:34

Партизаны Украины атаковали войска РФ на Херсонщине: детали операции

21:35

Украина жестко ответила президенту Болгарии на упреки относительно затягивания войны с РФ

20:58

Заходить в Крым нужно не мешкая, осенью ждем самолеты: Свитан назвал сценарий

20:27

Ни за что не догадаетесь: какой цвет на украинском называется "кубовий"

19:54

Путин допустил прецедент, армии РФ могут поехать на разборки домой – экспертВидео

19:20

От агрессии России против Украины выиграло одно государствомнение

19:18

"Никого не оставим в оккупации": Зеленский рассказал о сроках завершения войны

19:06

РФ изрядно разозлила Иран: отношения между странами висят на волоске

18:18

Крым в обмен на переговоры: Подоляк назвал России жесткое условие Украины

17:59

Мощная ответка под Марьинкой: ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z"

17:40

Что можно долго хранить в морозилке: три продукта, которые так прослужат дольше

17:23

ВСУ наступают медленнее, но с меньшими потерями: Украина изменила тактику – NYT

16:49

Пропагандисток Симоньян и Собчак "заказали": путинская ФСБ выдала детали "коварного плана"

16:48

Как пожарить баклажаны с хрустящей корочкой и без горечи: бомбический трюк

16:48

Украине могут дать кассетные ATACMS: эксперт удивил неожиданным прогнозом

Реклама
16:45

Три совета о том, как избавиться от запаха сырости в квартире навсегда

16:02

Байден – о финале войны с Россией: возвращения Крыма будет недостаточно

15:49

Южная Корея передает Украине большой пакет военной помощи: детали встречи лидеров

15:45

Любовный гороскоп на неделю 17-23 июля: Овну – трудности, Ракам - страсть

15:14

Есть ли в украинском языке слово "спасибі": языковед указал на интересный моментВидео

14:51

В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

14:44

Распирают эмоции: Эктор Хименез Браво получил награду от Залужного

14:44

Кадырова могли серьезно отравить: всплыла неожиданная схема

14:32

Гороскоп на завтра 16 июля 2023: Овну – одиночество, Раку – странный звонок

14:14

Кассетные боеприпасы вызвали истерику в РФ: эксперт пояснил, как они изменят войну

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять