Владимир Дантес откровенно признался, почему не идет воевать на фронт

Во время его выступлений на передовой военные просят его продолжать петь, ведь своими концертами он собирает деньги на помощь армии.

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Дантес рассказал, почему не идет воевать / коллаж: Главред, скриншоты: instagram / vladimirdantes

Певец Владимир Дантес в интервью рассказал, почему он не защищает Украину на передовой и объяснил, не стыдно ли ему за это.

Дантес откровенно пообщался с ведущей Машей Ефросининой у нее на Youtube-канале. Он рассказал, как справляется с чувством стыда за то, что не воюет.

"Честно говоря, я не думаю об этом. Потому что это путь в никуда - грызть себя за то, что я не с военными, почему я не с ними? Все эти мысли, насколько я мужчина... У меня эти мысли были, но сейчас ушли. Я просто слышу от военных, что должен делать все, что я делаю", - признался певец.

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Дантес объяснил, что во время его выступлений на передовой военные просят его продолжать петь, ведь своими концертами он собирает деньги на помощь армии. Также артист поделился, как проходили его выступления в Донецкой области.

"Мы были в городке в 5 километрах от передовой, а там как раз начался танковый бой. Мы тут концерт даем, там за окном прилеты идут, а военные слушают нас и не реагируют даже на взрывы", - рассказал артист.

Отношения Дантеса и Кацуриной

Напомним, что Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле. Бизнесвумен уже устала отмахиваться от" бомбардировки " личными вопросами от поклонников.

Владимир Дантес отреагировал на слухи о расставании с Дашей Кацуриной. Артис нарушил молчание и на своей странице в Instagram он опубликовал скриншот с телефона, который доказывает - между ним и Кацуриной все в порядке.

Кацурина впервые нарушила молчание после слухов о расставании с Дантесом. Влюбленным приписывали расставание, после чего Даша Кацурина показала немного "залатунков" ее отношений с артистом.

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