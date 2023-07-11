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"Познакомьтесь с Фрэнки": Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом

Юлия Куришко
11 июля 2023, 18:09 обновлено 11 июля, 18:16
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Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон родился утром 5 июля.
'Познакомьтесь с Фрэнки': Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом
Борис Джонсон в восьмой раз стал отцом / коллаж: Главред, скриншоты: instagram / carrielbjohnson

Жена бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона Керри сообщила, что мальчик родился неделю назад, 5 июля.

"Неделя Фрэнки. Добро пожаловать в Мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон. Он родился 5 июля в 9:15 утра. Я люблю каждую минуту сонного детского пузыря. Видеть, как мои старшие двое обнимают своего нового брата с такой радостью и волнением, было самым прекрасным, что можно было увидеть. Мы все очень впечатлены", - написала Керри Джонсон в своем Instagram.

Также она поблагодарила работников родильного отделения Ассоциации клиник Университетского колледжа Лондона.

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Малыш Фрэнки Джонсон стал восьмым ребенком 59-летнего Бориса Джонсона и третьим, родившимся в отношениях с 35-летней Кэрри Джонсон.

Напомним, что жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына. Керри не удержалась, и показала, как выглядит Уилфред Лори Николас - первенец в их с Борисом пари, и младший сын премьер-министра.

Жена Бориса Джонсона умилила беременными фото на последних сроках. В конце мая женщина сообщила, что находится на 8 месяце беременности. Она опубликовала нежные фото с круглым животиком и со старшими малышами от политика.

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Борис Джонсон ребенок
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