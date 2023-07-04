Жена Бориса Джонсона умилила беременными фото на последних сроках

Еще один белокурый малыш с безумной прической на подходе, а пока Кэрри Джонсон наслаждается своим положением.

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Кэрри Джонсон в канун третьих родов показала беременные фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/carrielbjohnson

Британский государственный деятель, политик и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его третья супруга, общественная деятельница Кэрри Джонсон, готовятся стать родителями в третий раз.

В конце мая женщина сообщила, что находится на 8 месяце беременности. Вероятно, она уже родила или находится на сносях. Радостными новостями будущие родители делиться не спешат, однако Кэрри, похоже, уже скучает по животику.

На своей странице в Instagram она опубликовала нежные фото с круглым животиком и со старшими малышами от политика - сыном Уилфредом Лори Николасом (2020 г.р.) и дочерью Роми Айрис Шарлотт (2021 г.р.).

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"Осталось совсем немного", - подписала снимки Джонсон. Для нее это будет третий ребенок. Для бывшего премьер-министра Великобритании - восьмой. Четверо появились в его втором браке, еще один - от неофициальных отношений.

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