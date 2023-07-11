Виталий Кличко раскрыл подробности личной жизни младшего брата

Мэр Киева поделился хорошими новостями для поклонниц Владимира Кличко.

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Виталий Кличко высказался про личную жизнь Владимира Кличко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitaliyklitschko

Украинский профессиональный боксер Владимир Кличко является завидным холостяком - в свое время он крутил романы с известными моделями и актрисами: Люси Лью, Каролиной Курковой, Ивонн Каттерфельд, Дианой Ковальчук и пр.

Последние серьезные отношения Доктора Стального молота закончились еще в 2018 году - после семилетних отношений с американской актрисой Хейден Панеттьер, которая подарила спортсмену дочь, про его личную жизнь известно крайне мало.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко в своем интервью для сайта Бабель прокомментировал, как обстоят дела н любовном фронте у его младшего брата Владимира. В частности, он сообщил хорошие новости для поклонниц боксера.

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"О брате я не все, но многое знаю, поэтому хорошая новость для украинок: он пока не женился. Свободный человек", - рассказал политик. Впрочем, есть ли У Владимира Кличко постоянная дама сердца, он уточнять не стал.

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.

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