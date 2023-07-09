Дорофеева эмоционально отреагировала на фото "из ЗАГСа" - виноват Дантес

Надя Дорофеева рассказала предысторию снимка, из-за которого ее опять "поженили" с Кацуриным.

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Надя Дорофеева рассказала, почему оказалась с Мишей Кацуриным в ЦНАПе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева на днях стала жертвой папарацци: слухи о ее замужестве с ресторатором Мишей Кацуриным снова стали набирать обороты после того, как их вместе застукали в одном из киевских ЦНАПов.

И пока поклонники продолжают поздравлять ее со вторым замужеством, артистка решила озвучить свою версию событий. На своей странице в Instagram Дорофеева сделала репост нашумевшего снимка "из ЗАГСа".

"Не дают уже спокойно оформить субсидию", - подписала фото она с намеком, что к браку ее поход в ЦНАП не относится. Такой же версии придерживается и ведущий Слава Демин, который рассказал, что возиться с бумажками певице приходится из-за ее бывшего мужа, музыканта и комика Владимира Дантеса.

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В марте прошлого года Дантес и Дорофеева сообщили о расставании после 7 лет отношений. Официально пара развелась в начале 2023 года, однако они все еще улаживают некоторые вопросы. В частности, под вопросом пока судьба дома под Киевом, где артисты жили, как семья.

В своем Telegram-канале Демин утверждает, что в гос. учреждении Додо оказалась именно в связи с этим. "Точно знаю, что именно на этой фотографии они не расписывались, а... выписывалась... Надя... из общего дома на Крюковщине, где жила вместе с Вовой Дантесом. Так что пока пышная свадьба отменяется", - пишет ведущий.

Надя Дорофеева рассказала, почему оказалась с Мишей Кацуриным в ЦНАПе / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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