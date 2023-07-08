Дорофееву и Кацурина поймали в ЗАГСе

Украинскую певицу Надю Дорофееву застукали в одном из киевских ЗАГСов вместе с ее возлюбленным, ресторатором Мишей Кацуриным.
К слову, слухи о том, что парочка собирается пожениться, ходят уже давно. И вот наконец-то в одном из телеграмм-каналов появилось фото, где судя по всему, Кацурин и Дорофеева подают заявление.
На фото видно, как селебрити сидят за столом чиновницы и что-то читают. Возможно, в скором времени, фанаты парочки станут свидетелями пышного торжества.
Читайте также:
Напомним, ранее известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники заявил, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.
А банкет пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени".
К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры смартфонов ‒ для того, чтобы они не делали фотографий и не снимали видео.
До того бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.
Вас также может заинтересовать: