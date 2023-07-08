Дорофееву и Кацурина поймали в ЗАГСе

Парочку Дорофеева и Кацурина застукали в киевском ЗАГСе.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин видимо, решили узаконить свои отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Украинскую певицу Надю Дорофееву застукали в одном из киевских ЗАГСов вместе с ее возлюбленным, ресторатором Мишей Кацуриным.

К слову, слухи о том, что парочка собирается пожениться, ходят уже давно. И вот наконец-то в одном из телеграмм-каналов появилось фото, где судя по всему, Кацурин и Дорофеева подают заявление.

На фото видно, как селебрити сидят за столом чиновницы и что-то читают. Возможно, в скором времени, фанаты парочки станут свидетелями пышного торжества.

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Дорофеева и Кацурин в ЗАГСе / Телеграмм канал Info Киев

Напомним, ранее известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники заявил, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.

А банкет пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени".

К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры смартфонов ‒ для того, чтобы они не делали фотографий и не снимали видео.

До того бывший муж Нади Дорофеевой, певец и комик Владимир Дантес эмоционально оценил роман певицы и Миши Кацурина, а также рассказал, какие отношения сейчас в любовном четырехугольнике.

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