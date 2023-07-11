Катя Бужинская показала редкое фото взрослой дочери

Катя Бужинская похвасталась своей красивой семьей и тремя детьми.

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Катя Бужинская со своей семьей / Instagram/buzhynska

Украинская певица Екатерина Бужинская поделилась редким кадром. На нем она показала уже свою взрослую, 16-летнюю дочку, а также младших двойняшек.

"Время летит - дети растут!!! Дай Господи победы и мирного неба над Украиной, чтобы каждый украинский ребенок мог вернуться в родной дом!" - написала певица на своей странице в Instagram.

Между тем известно, что семья певицы находится в Болгарии. Сама певица не раз говорила, что они мечтают поскорее вернуться домой.

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На фото - вся семья Кати Бужинской в сборе:

Напомним, ранее Катерина Бужинская показала на своей странице в социальной сети, как выглядела в 18 лет. Спойлер - она сильно изменилась.

Кроме того, Бужинская поделилась своим фото, где ей всего 14 лет и она уже поет на сцене. Сообщалось, что певица с раннего детства мечтала о сцене и хотела петь.

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