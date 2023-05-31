В лучших традициях девяностых: Бужинская показала, как выглядела в 14 лет

Даже подростком Бужинскую тянуло на сцену - талант требовал своей доли общественного внимания.

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Екатерина Бужинская показала себя в юности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska

Украинская певица и Народная артистка Украины Екатерина Бужинская занимает особое место в украинской эстраде, которое, впрочем, она получила кропотливым трудом.

Уже на заре своей певческой карьеры Катя Ящук (девичью фамилию матери она возьмет в качестве псевдонима позже) была уверена в своем успехе - она рано стало увлекаться музыкой, и пение неотрывно сопровождало ее всю жизнь.

Недавно на своей странице в Instagram уже взрослая и состоявшаяся Бужинская поделилась, как выглядела в 14 лет, в 1993 году, когда только стала студенткой Черновицкого училища искусств и культуры имени С. Воробкевича. Артистка показал себя конечно же на сцене.

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Стоит отметить, что даже в столь юном возрасте певица уже уверенно держалась на публике с микрофоном в руках. Одета юная Бужинская по последней моде девяностых - в темное бархатное мини-платье с плетеным поясом. Волосы также собраны в стильную высокую прическу "мальвинка".

"Мені 14 минало, а я на сцені вже співала", - подписала архивное фото Екатерина Бужинская.

Екатерина Бужинская показала себя в юности / instagram.com/buzhynska

Ранее солистка группы KAZKA и тренер 12 сезона шоу Голос країни Александра Зарицкая сообщила о своей помолвке - показала обручальное кольцо и нежные фотографии с женихом.

С кольцом на безымянном пальце засветилась и старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет самостоятельной жизнью в Англии.

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