Солистка KAZKA собралась замуж: певица понежилась в объятьях возлюбленного

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сообщила, что обручилась со своим бойфрендом Павлом Тараненко и показала фото с помолвки.

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Александра Зарицкая из KAZKA / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сообщила, что выходит замуж за своего возлюбленного ‒ музыканта и моушн-дизайнера Павла Тараненко. Счастливая девушка выложила соответствующие фото в Instagram.

"Друзья, я не могу и не хочу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню "БЕЗ КОХАННЯ". Конечно, невеста я там не просто так. Я обручилась! До сих пор не могу поверить", – написала Зарицкая

Также она показала несколько снимков с возлюбленным ‒ где пара в чистом поле где-то в Киеве целуются и обнимаются. Вместе с тем Зарицкая засветила и красивое обручальное кольцо.

Что касается клипа на песню "БЕЗ КОХАННЯ", то он сделан в формате mood-видео. Получилась лаконичная работа, которая была отснята на берегу моря. А в кадре Александра своим пением рассказывает свою историю любви.

Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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