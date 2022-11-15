Солистка группы KAZKA впервые рассказала о своем возлюбленном / коллаж фото УНИАН

Александра Зарицкая, солистка поп-группы KAZKA, в весьма изобретательной форме ответила на вопрос о своей личной жизни и возлюбленном в эксклюзивном интервью порталу "ТСН".

"Я из тех зануд, которые не любят особенно рассказывать о личной жизни. Конечно, я живой человек, достаточно эмоциональный. Иногда, в моменты счастья, мне хочется опубликовать красивое фото или смонтировать общий ТікТок. Но в отношениях я выбираю конфиденциальность и тишину, чтобы сохранить эту личную тайну только для нас двоих. Поэтому пока никаких подробностей. Но я не зарекаюсь! Может, скоро захочу рассказать больше", ‒ сказала она.

Напомним, ранее актриса "Женского квартала" и комикесса Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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