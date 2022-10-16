Солистка Kazka Александра Зарицкая показала постельное фото с новым бойфрендом

Александра Зарицкая показала постельное фото с Павлом Тараненко / instagram.com/kazka.band

Солистка группы KAZKA и тренер Голосу країни-12 Александра Зарицкая после того, как опровергла слухи о романе с танцором Юрием Мешковым, и обнародовала личность своего нового бойфренда, отправилась с возлюбленным в мини-отпуск.

Так как отношения в паре только начинают набирать обороты, певица и начинающий музыкант Павел Тараненко отправились в крайне романтическое место - уединенный гостиницу в Карпатах, где они смогли отгородиться от всего мира в лоне нетронутой природы.

Фотографиями с первого совместного отдыха Зарицкая поделилась на своей странице в Instagram. В частности она опубликовала фото, на котором она в постели нежится в объятиях своего избранника.

"Фото, которые греют мне душу. Оставлю их здесь. Карпаты - это ❤️", - подписала снимки артистка.

В комментариях поклонники рады видеть Зарицкую воодушевленной и влюбленной, и желают молодой паре многих лет счастья и гармонии.

Александра Зарицкая показала постельное фото с Павлом Тараненко / instagram.com/kazka.band

Ранее стало известно, как на слухи о романе между голливудским актером Брэдом Питтом и американской моделью Эмили Ратаковски отреагировала Анджелина Джоли, его бывшая жена.

В откровенном интервью Тоня Матвиенко рассказала об изменах и интиме, который она практикует с Арсеном Мирзояном, когда они не могут находиться рядом.

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