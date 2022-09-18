Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассекретила личность своего бойфренда

Спойлер: это не Юрий Мешков из Танцев со звездами. Однако выбор Зарицкой все же пал на творческого человека.
Солистка группы KAZKA и тренер Голосу країни-12 Александра Зарицкая раскрыла личность своего возлюбленного. Ранее ей приписывали роман с ее партнером по шоу Танцы со звездами Юрием Мешковым.
Пара часто появлялась вместе, и невооруженным взглядом можно было понять, что молодых людей объединяют теплые чувства. Однако их происхождение показалось сугубо дружеским, без романтики.
Сердце Зарицкой принадлежит мужчине по имени Павел Тараненко. Он - motion-дизайнер и начинающий музыкант под псевдонимом HAWX. На официальной странице певицы в TikTok появился трогательный ролик, созданный для нее ее избранником.
Видео называется "Если бы я была... версия от моего парня. Люблю тебя сильно". В нем Павел показывает, какие цвет, цветок, еда, время года и город ассоциируются у него с Зарицкой. Также ролик щедро сдобренный романтическими кадрами влюбленных.
Ранее Олег 'Калуш' Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, показал редкое фото, на котором он милуется со своей девушкой - Александрой Билобров. Пару поймали за жаркими поцелуями в постели.
Также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова доказала, что 56-летний певец еще вовсе не дед - похвасталась перед фанатками его фото в плавках.
Другие новости:
- Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс станут родителями в четвертый раз
- Вера Брежнева и Константин Меладзе официально развелись ещё летом - росСМИ
- Звездный экстрасенс Макс Гордеев рассказал, когда Настя Каменских станет мамой