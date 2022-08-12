Солистка группы KAZKA Зарицкая назвала украинцев 'бездумным стадом'

Александра Зарицкая / Instagram

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сделала громкое заявление.

Артистка прибудет в Венгрию на музыкальный фестиваль Sziget, который состоится в Будапеште с 10 по 15 августа, и уже ознаменовался скандалом.

По словам артистки, нужно донести европейцам, что война продолжается, что никакие компромиссы с врагом невозможны и почему мир в мире возможен, только если в этой войне победит Украина. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Она отметила, что группа будет спикером на главной сцене фестиваля в специальном сегменте We Stand with Ukraine перед выступлением хедлайнера.

"Вместе с нами на главной сцене также появятся украинские беженцы, люди, вынужденные временно спасаться от этой кровавой войны за границей. Мы покажем реальные кадры того, что происходит в нашей стране на главной сцене крупнейшего европейского фестиваля. Мир ни в коем случае не должен устать от войны в Украине или забыть о ней. Ежедневно мирные люди и дети в Украине гибнут от рук и оружия русских извергов. Каждый день Украина доказывает право на свое существование. Мы не прекратим говорить европейцам всю правду об этой войне, потому что поддержка Запада критически важна для нашей победы", – подчеркнула певица.

Зарицкая призвала оставить в покое артистов, которые едут на этот фестиваль.

"Давайте изучать информацию и не быть бездумным стадом", – написала артистка.

Скандал с фестивалем Sziget

Накануне вокруг фестиваля возник скандал из-за того, что украинские артисты будут выступать на одной сцене с российскими, в частности диджеем Nina Kraviz, которая в 2014 году играла свои сеты на мировых шоу с картонной фигурой Владимира Путина.

Свое выступление на фестивале уже отменили победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra.

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