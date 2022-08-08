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Kalush Orchestra и их фанаты требуют отменить выступление российского диджея на фестивале в Черногории

8 августа 2022, 23:39

Артисты жестко выступили с критикой в адрес организаторов и серьезно потребовали изменить состав артистов.

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra / eurovision.tv

Победители международного конкурса Евровидение, украинская группа Kalush Orchestra обратились к своим поклонникам, а также к организаторам музыкального фестиваля Sea Dance Festival в Черногории с просьбой удалить из программы диджея из РФ Нину Кравиц.

Выступление коллектива должно было пройти 28 августа, между тем теперь неизвестно, состоится ли выступление. Об этом лидер коллектива Олег Псюк сообщил на своей странице в Instagram.

Kalush Orchestra и их фанаты требуют отменить выступление российского диджея на фестивале в Черногории

Кроме того, артисты обратились к организаторам с просьбой убрать Нину Кравиц из лайнапа, иначе Kalush отменит свое выступление.

Чтобы достучаться до них, артисты попросили своих поклонников также потребовать отмены выступления гражданки РФ. Однако редакторы страницы закрыли комментарии под всеми постами.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение 2023не пройдет в Украине.

Как стало известно на официальном сайте конкурса, официально конкурс состоится в Великобритании.

После победы Kalush Orchestra на Евровидении 2022, следующий конкурс должна была принимать Украина

Евровидение
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