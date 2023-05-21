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Плюс один Джонсонюк: Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз

Анна Подгорная
21 мая 2023, 16:48 обновлено 21 мая, 16:49
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Кэрри Джонсон сообщила, что находится на крайних сроках беременности.
Борис Джонсон, Кэрри Джонсон
Борис и Кэрри Джонсон ожидают третьего ребенка / instagram.com/carrielbjohnson

Британский государственный деятель, политик и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон через считанные недели станет отцом во второй раз. Его третья жена, общественная деятельница Кэрри Джонсон (Саймондс), сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Женщина сейчас находится на 8 месяце беременности, и отмечает, что этот путь был для нее достаточно сложным. Вероятно, помимо деликатного положения ее выматывало и воспитание двух малышей-погодок от Джонсона - сына Уилфреда Лори Николаса (2020 г.р.) и дочери Роми Айрис Шарлотт (2021 г.р.).

"Новый член команды появится всего через несколько недель! Я чувствовала себя довольно измотанной за последние 8 месяцев, но мы не можем дождаться встречи с этим малышом. Уилф очень рад снова стать старшим братом и болтает об этом без умолку. Думаю, что Роми понятия не имеет, что происходит… Но она скоро поймет!" - пишет Кэрри.

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Она также опубликовала два снимка: себя на прогулке с Уилфом и Роми, а также пухлую детскую ручку, которая нежно поглаживает ее беременный животик.

Малыш, который должен появиться в семье Джонсонов летом, будет для политика восьмым ребенком. У него есть четверо детей от второго брака - две дочери, Лара Леттис Джонсон (род. 1993) и Кассия Пичез Джонсон (род. 1997), и два сына, Майло Артур Джонсон (род. 1995) и Теодор Аполло Джонсон (род. 1999), и еще одна внебрачная дочь Стефани (род. 2009).

Кэрри Джонсон с детьми Уилфредом и Роми
Кэрри Джонсон с детьми Уилфредом и Роми / instagram.com/carrielbjohnson

Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.

Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.

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