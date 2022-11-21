Маленький лев: жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына

Борис и Кэрри Джонсон вместе воспитывают двоих детей / instagram.com/borisjohnsonuk

Общественная деятельница и третья жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон (Саймондс) старается скрывать лица их общих с политиком детей - они еще слишком малы, чтобы справиться с повышенным вниманием прессы.

Однако в канун рождественских праздников Кэрри не удержалась, и показала, как выглядит Уилфред Лори Николас - первенец в их с Борисом паре, и младший сын премьер-министра. Вместе они посетили праздничную ярмарку Зимняя сказка.

Уилфред в ярком наряде и с копной буйных светлых волос, явно унаследованных от отца, катался на карусели вместе с мамой. Кэрри показала редкие фото двухлетнего малыша на своей странице в Instagram.

Борис и Кэрри Джонсон также воспитывают общую дочь, Роми Айрис Шарлотт, которая родилась в декабре 2021 года.

До брака с Саймондс бывший премьер-министр Великобритании был дважды женат. От Брака с Мариной Уилер у него 4 детей - две дочери, Лара Леттис Джонсон (род. 1993) и Кассия Пичез Джонсон (род. 1997), и два сына, Майло Артур Джонсон (род. 1995) и Теодор Аполло Джонсон (род. 1999). Также у него есть внебрачная дочь (род. 2009).

Уилфред Джонсон - первый ребенок Бориса Джонсона в браке с Кэрри Саймондс / instagram.com/carrielbjohnson

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