Кацурина впервые нарушила молчание после слухов про расставание с Дантесом

Влюбленным приписывали расставание, после чего Даша Кацурина показала немного "закулисья" ее отношений с артистом.

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Даша Кацурина и Владимир Дантес определенно все еще вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/vladimirdantes

Около года украинская бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина и музыкант и комик Владимир Дантес строят романтические отношения. Поклонникам импонирует, как влюбленные относятся друг к другу в те редкие моменты, когда они готовы делиться своим счастьем публично.

Поэтому слухи про их расставание, которые начали стремительно распространяться в конце прошлого месяца, многих сильно огорчили - Дантес встречал День рождение в Киеве в одиночестве, а Кацурина даже не поздравила его в соцсетях.

Тем не менее, разрыв селебритис, похоже, и правда просто выдумка чересчур обеспокоенных фанатов - на своей странице в Instagram Даша показала, как мило щебечет с Владимиром по видеосвязи.

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Пара принимает особенности отношений на расстоянии во время войны (Дантес в Украине, а Даша с детьми - в Польше), и ищет любые способы поддерживать связь. Не удивительно, что далеко не все важные даты им удается встретить и провести вместе.

Даша Кацурина и Владимир Дантес определенно все еще вместе / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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