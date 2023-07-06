Кацурина впервые нарушила молчание после слухов про расставание с Дантесом

Около года украинская бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина и музыкант и комик Владимир Дантес строят романтические отношения. Поклонникам импонирует, как влюбленные относятся друг к другу в те редкие моменты, когда они готовы делиться своим счастьем публично.
Поэтому слухи про их расставание, которые начали стремительно распространяться в конце прошлого месяца, многих сильно огорчили - Дантес встречал День рождение в Киеве в одиночестве, а Кацурина даже не поздравила его в соцсетях.
Тем не менее, разрыв селебритис, похоже, и правда просто выдумка чересчур обеспокоенных фанатов - на своей странице в Instagram Даша показала, как мило щебечет с Владимиром по видеосвязи.
Читайте также:
Пара принимает особенности отношений на расстоянии во время войны (Дантес в Украине, а Даша с детьми - в Польше), и ищет любые способы поддерживать связь. Не удивительно, что далеко не все важные даты им удается встретить и провести вместе.
Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.
Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.
Другие новости: