Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

Бизнесвумен уже устала отмахиваться от "бомбардировки" личными вопросами от поклонников.

Даша Кацурина и Владимир Дантес подтвердили отношения осенью 2022 года / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/katsurina.online

Бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина поддерживает своего возлюбленного, певца, комика и волонтера Владимира Дантеса, в желании держать подробности их личной жизни при себе. У них уже был опыт "публичных" отношений, который для обоих закончился не самым приятным разводом.

Тем не менее и Кацурина, и Дантес время от времени не отказывают себе в удовольствии поиграть с любопытством поклонников в кошки-мышки: что же между ними происходит на самом деле - пиар, настоящая любовь или же сформировавшаяся семья, которая уверенно шагает к свадебным колоколам?

И хоть осенью пара подтвердила свою связь, Кацурину время от времени все же забрасывают вопросами о том, какие у нее отношения с Дантесом. На один из таких личных вопросов она ответила на своей странице в Instagram.

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Но сделала это Даша снова иносказательно - опубликовала скриншот ее переписки с Владимиром ранним утром. Влюбленные обменивались текстовыми и видеосообщениями.

"Ой, даже не знаю, что у нас с там с Вовой. Что же ты там мне пишешь в семь утра?" - прокомментировала фотографию Кацурина, сопроводив свои слова влюбленным эмодзи.

Даша Кацурина рассказала, что происходит между ней и Владимиром Дантесом / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.

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