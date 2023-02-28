УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

28 февраля 2023, 20:53
Бизнесвумен уже устала отмахиваться от "бомбардировки" личными вопросами от поклонников.
Даша Кацурина, Владимир Дантес
Даша Кацурина и Владимир Дантес подтвердили отношения осенью 2022 года / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/katsurina.online

Бизнесвумен и дизайнер Даша Кацурина поддерживает своего возлюбленного, певца, комика и волонтера Владимира Дантеса, в желании держать подробности их личной жизни при себе. У них уже был опыт "публичных" отношений, который для обоих закончился не самым приятным разводом.

Тем не менее и Кацурина, и Дантес время от времени не отказывают себе в удовольствии поиграть с любопытством поклонников в кошки-мышки: что же между ними происходит на самом деле - пиар, настоящая любовь или же сформировавшаяся семья, которая уверенно шагает к свадебным колоколам?

И хоть осенью пара подтвердила свою связь, Кацурину время от времени все же забрасывают вопросами о том, какие у нее отношения с Дантесом. На один из таких личных вопросов она ответила на своей странице в Instagram.

видео дня

Но сделала это Даша снова иносказательно - опубликовала скриншот ее переписки с Владимиром ранним утром. Влюбленные обменивались текстовыми и видеосообщениями.

"Ой, даже не знаю, что у нас с там с Вовой. Что же ты там мне пишешь в семь утра?" - прокомментировала фотографию Кацурина, сопроводив свои слова влюбленным эмодзи.

Даша Кацурина, Владимир Дантес
Даша Кацурина рассказала, что происходит между ней и Владимиром Дантесом / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.

Другие новости:

шоу-бизнес Владимир Дантес Дантес новости шоу бизнеса Даша Кацурина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:05

Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантов

21:05

Не слова о войне: бесчестная Стужук вспомнила себя год назад в соплях и показала, какой счастливой стала

21:03

Собирают данные из соцсетей: в Литве посоветовали перестать пользоваться популярным приложением

21:02

Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден ПанеттьериВидео

20:56

"Враг преобладает численно, потери высокие": Маляр рассказала о напряженной ситуации в БахмутеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:53

Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

20:38

"Время Путина подходит к концу": астролог назвал роковую дату для режима КремляВидео

20:27

В Конгрессе США усомнились, стоит ли отправлять Украине истребители F-16Видео

20:13

"НАТО должно быть готово": Россия может вторгнуться в страны Балтии - Минобороны ЛитвыВидео

Реклама
20:04

"Территории перейдут из рук в руки": в США оценили вероятность "успеха" РФ в УкраинеВидео

19:53

"Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из ХарьковаВидео

19:49

Что можно сеять в марте: садовые работы стартуют совсем скороВидео

19:39

Кристина Соловий поделилась личным горем

19:20

Я хочу отмщения за все горе, что принес этот моральный урод людяммнение

19:07

"Война будет с нами и в 2024 году": Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскуюВидео

19:06

"Свадьба будет после победы, в Крыму": солистка Kazka Зарицкая рассказала, какой будет невестойВидео

18:57

"Будет более глобальное наступление РФ": военный рассказал, какие области в опасностиВидео

18:55

В Молдове накаляется обстановка: пропутинская партия провела антиправительственный митингВидео

18:32

Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семьюВидео

18:24

Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощВидео

Реклама
18:11

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону УкраиныВидео

17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

17:38

МЕТRО Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

17:26

Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

17:20

Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придетсяВидео

17:13

"Восставший из мертвых шоколадный заяц": вдова Нарцисса привезет в Луганск его голограмму

16:50

Катя Осадчая показала редкое фото красавицы-матери из семейного архива

16:43

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

16:26

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

16:24

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

16:14

Минус "птичка": возле Мурманска "самоуничтожился" российский Ми-8Видео

16:08

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

16:07

Пенсии повысят не только в марте: когда, кому и на сколько ждать индексации в 2023 годуВидео

16:01

РФ становится изгоем: Путин стремительно теряет союзников – журналистВидео

15:40

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

15:27

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

15:20

Как можно улучшить жареную картошку: нехитрые способы преобразить привычное блюдоВидео

15:13

"Успели кремировать": дедушка сбежал из дома престарелых, но спустя 10 лет "вернулся из мертвых"

14:59

Молодуха Остапчука намекнула, что Владимир у нее первыйВидео

14:57

Сатурн в Рыбах 2023: Россию ждет хаос, неразбериха и гражданская войнаВидео

Реклама
14:56

Новая атака РФ и затяжная война до 2024 года: в Латвии дали тревожный прогноз

14:55

"Выбрал войну, а не меня с детьми": Ефросинина расплакалась, говоря о муже-бойце ВСУВидео

14:53

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

14:42

"Остался только Бахмут": "великое" наступление оккупантов на Донбассе терпит фиаско - эксперт

14:09

Цель Китая – затяжная война в Украине: политолог объяснил логику ПекинаВидео

14:01

Когда высаживать луковицы тюльпанов весной: советы для тех, кто не успел осеньюВидео

14:01

Тодоренко в трусах и с раздвинутыми ногами показала, как готовится к третьим родам

13:59

"Будет жарко, очень": экстрасенс спрогнозировала, в каких регионах нужно бояться обстрелов враговВидео

13:57

Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк в России: в сеть попали фотоВидео

13:53

"Пек караваи, чтобы встречать кума": у Кремля было два плана на случай падения Киева за 3 дня - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять