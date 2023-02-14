Дантес удивил Дашу Кацурину оригинальным поздравлением с Днем святого Валентина

Это первый день влюбленных, которые Владимир и Даша отмечают, не как друзья, а как пара.

Владимир Дантес трогательно поздравил Дашу Кацурину с Днем святого Валентина / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Украинский певец, шоумен и комик Владимир Дантес уделил в этом году 14-ому февраля особое внимание - это первый День святого Валентина для него и Даши Кацуриной, в качестве пары.

Артист показал себя настоящим романтиком, и на своей странице в Instagram опубликовал черно-белый портрет возлюбленной с ее дочерью на руках. Дантес не стал писать громких слов и романтических признаний, он просто поблагодарил Кацурину за время, проведенное вместе.

Неизвестно, сможет ли пара отпраздновать День всех влюбленных вместе, ведь Даша с детьми живет в Польше, а Владимир - в Украине, время от времени посещая Европу по волонтерским вопросам или для выступлений.

видео дня

Пара старается "не приглашать посторонних" в свои отношения, поэтому на публике и в социальных сетях свои чувства друг к другу выражают довольно сдержанно.

В комментарии к нежному поздравлению с праздником от Дантеса, Кацурина призналась, что не ожидала такого от возлюбленного, и очень растрогана его маленьким романтическим жестом.

Владимир Дантес трогательно поздравил Дашу Кацурину с Днем святого Валентина / instagram.com/vladimirdantes

Ранее дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина рассказала о настоящих причинах своего развода с Мишей. Предательство со стороны мужчины разрушило их отношения.

Также она показала трогательный момент между ней и ее новым возлюбленным, украинским певцом и комиком Владимиром Дантесом, - артист плел ей косички.

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