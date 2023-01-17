Сухое прощание: Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально развелись

После 10 месяцев и любовного четырехугольника, Додо и Дантес наконец оформили документы.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева официально больше не муж и жена / instagram.com/vladimirdantes

Украинские певцы Владимир Дантес и Надя Дорофеева 18 марта 2022 года шокировали свою армию поклонников - после 11 лет знакомства и 7 лет брака они объявили о разводе.

Главной причиной они назвали угасание чувств, дескать стали просто друзьями, которые по привычке живут под одной крышей. После заявления о расставании артисты были втянуты в черед скандалов, связанных с их личной жизнью.

За десять месяцев документы на развод так и не были оформлены, хоть и Додо, и Дантес уже устроили свою личную жизнь - Надя начала встречаться с другом семьи Мишей Кацуриным, а Владимир - с его женой Дашей.

Дорофеева и Дантес тянули с официальным оформлением их развода, и вот, в интервью для YouTube-канала Ветерани космічних військ, певец признался: теперь он официально свободный мужчина.

Правда, прощание с браком у артистов прошло достаточно безэмоционально: певец просто скинул документы бывшей жене с короткой припиской. "Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Сделал его... Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы пообщались", - рассказал Дантес.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

К слову Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой и нынешний бойфренд Даши, рассказывал, почему не обзавелся потомством с Додо и не планирует детей с Кацуриной.

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