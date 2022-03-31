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Дважды разведен, дважды папа: что известно про нового любовника Дорофеевой

31 марта 2022, 22:24

Кем является человек, который, вероятно, увел супругу у Дантеса.

Михаил Кацурин - кто такой, чем занимается любовник Дорофеевой / Коллаж

Не прошло и двух недель с объявления о разводе одной из самых ярких пар украинского шоу-биза - Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, а в СМИ уже появились слухи о том, что причиной их разрыва стал мужчина.

Предполагают, что Додо ушла от Дантеса к Михаилу Кацурину - 33-летнему музыканту и основателю четырех ресторанов восточной кухни Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет и Японский Привет, трех ночных клубов, бренда одежды Katsurina.

Кацурин объявил о разводе после семи лет брака с женой Дарьей на следующий день после сообщения Дорофеевой о расставании. Такое совпадение вызывает подозрения.

Для мужчины это - второй развод. В браке с Дарьей Кацуриной у него родилось двое детей - девочка Александра и мальчик Иван.

Семья Кацуриных дружила со звездной парой Дантес-Дорофеева. После объявления о разводе Дарья удалила Надежду из друзей в социальных сетях.

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