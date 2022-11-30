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Дантес рассказал, почему не хотел детей от Дорофеевой и не будет заводить их в новых отношениях

30 ноября 2022, 11:44

Даже положительный опыт общения с детьми четы Кацуриных не смог изменить его убеждений.

Владимир Дантес, Дантес
Владимир Дантес рассказал, почему не заводил детей с Дорофеевой и не заведет с Кацуриной / instagram.com/vladimirdantes

Украинский певец, волонтер и комик Владимир Дантес сейчас состоит в отношениях с дизайнеркой и ресторатором Дашй Кацуриной. Бизнесвумен воспитывает двоих малолетних детей от предыдущего брака, и артисту приходится много времени проводить с малышами.

В интервью для YouTube-канала Розмова Дантес признался, почему за 10 лет отношений с Надей Дорофеевой так и не завел детей, и планирует ли заводить потомство с новой возлюбленной.

Несмотря на то, что разговором о детях и СМИ и близкие терроризировали Дантеса и Додо на протяжении всех их отношений, артисты тщательно обходили эти вопрос стороной. После расставания, о котором они объявили в марте 2022 года, Владимир заговорил о детях свободно.

"Я – чайлдфришник, кстати. Чайлдфришник с двумя детьми. Я никогда не думал, что это так круто. Дети – это вау. Дети – это так тяжело, это реально тяжело. И параллельно это так круто. Они высасывают из тебя энергию и тут же ее отдают тебе", - рассказал он о своих убеждениях и опыте общения с детьми Кацуриной.

Тем не менее, несмотря на положительные эмоции от малышей новой возлюбленной, своих с Кацуриной он заводит не планирует. "Та куда там, бляха? Там двое – куда еще третьего? Собаку – максимум", - делится Дантес.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

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