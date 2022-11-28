Даша Кацурина рассказала фанатам, как проводит время с Дантесом

Владимир Дантес и Даша Кацурина / коллаж фото УНИАН и Instagram

Украинская модельерка и рестораторка Даша Кацурина сейчас с детьми от первого брака постоянно проживает в Польше, но в минувший уик-енд ненадолго вернулась в Украину. И, как видно из ее Instagram, выходные она провела с возлюбленным – поп-певцом Владимиром Дантесом.

Девушка сперва приехала во Львов, где ее и встретил Дантес. Оттуда они вместе поехали в Киев. В с столице пара немедленно отправилась на романтический обед, где и полакомилась изысканной едой и напитками.

Сама Кацурина призналась фолловерам, что счастлива. Она не только провела время с любимым, но и посетила свои любимые места в Киеве, по которым, по ее словам, она тоже скучала.

Напомним, ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

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