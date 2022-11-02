Дантесу повезло: Даша Кацурина показала, как выглядит в леопардовом купальнике

В жизни дизайнерка предпочитает образам оверсайз, однако и облегающие одежды ей очень к лицу.
Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина - мама двоих детей. Причем младшего ребенка, сына Ивана, она родила в июле 2021 года. Несмотря на это Даша - очень активная женщина. У нее хватает сил и энергии вести бизнес, уделять внимание детям и только зарождающемуся роману с певцом и комиком Владимиром Дантесом.
Но, что немаловажно, она находит время и для себя. Кацурина поддерживает свою естественную красоту и держит тело в тонусе.
Недавно на ее странице в Instagram появилось редкое в последнее время фото в купальнике - дизайнерка сделала сэлфи в зеркале, когда мимо него пробегала ее старшая дочь Александра.
Фигура Кацуриной, облаченная в леопардовое боди, выглядит стройной и подтянутой, талия - узкой, ноги - спортивными. Ресторатор оставила снимок без подписи, а позже и вовсе удалила из сторис.
Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.
Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.
Другие новости:
- Дженнифер Лопес показала, какой ее в спальне видит Бен Аффлек
- Дочь-"халк" путинистки Шукшиной влезла в кружевное боди
- У кого больше: Хайди Клум померилась грудью с известным актером-качком