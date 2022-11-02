Дантесу повезло: Даша Кацурина показала, как выглядит в леопардовом купальнике

Даша Кацурина показала тело в леопардовом купальнике / instagram.com/katsurina.online

Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина - мама двоих детей. Причем младшего ребенка, сына Ивана, она родила в июле 2021 года. Несмотря на это Даша - очень активная женщина. У нее хватает сил и энергии вести бизнес, уделять внимание детям и только зарождающемуся роману с певцом и комиком Владимиром Дантесом.

Но, что немаловажно, она находит время и для себя. Кацурина поддерживает свою естественную красоту и держит тело в тонусе.

Недавно на ее странице в Instagram появилось редкое в последнее время фото в купальнике - дизайнерка сделала сэлфи в зеркале, когда мимо него пробегала ее старшая дочь Александра.

Фигура Кацуриной, облаченная в леопардовое боди, выглядит стройной и подтянутой, талия - узкой, ноги - спортивными. Ресторатор оставила снимок без подписи, а позже и вовсе удалила из сторис.

Даша Кацурина показала тело в леопардовом купальнике / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее актриса Женского квартала и комик Ирина Сопонару "ослепила" фанатов сиянием яркого кадра, на котором она предстала облаченной в пикантный корсет от украинского бренда.

Также супермодель, актриса и одна из самых красивых женщин ХХ столетия по версии Playboy 56-летняя Синди Кроуфорд засветила сочные бедра в платье-мантии.

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