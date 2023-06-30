Официально холостяк: Сергей Жадан развелся с женой

С бывшей женой артист прожил 15 лет.

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Жадан развелся с женой / коллаж: Главред, фото: Дарья Синельникова, Виктория Якименко

Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск известного украинского писателя Сергея Жадана о разводе с женой Ириной Куницыной.

О разводе Сергея Жадана стало известно в начале мая. В материалах дела указано, что супруги давно не живут семейной жизнью и не поддерживают общий быт, передает zaxid.net.

26 июня состоялось заседание суда, но ни Сергей Жадан, ни Ирина Куницына не появились. Они попросили рассматривать дело в их отсутствие. Учитывая это, судья иск о разводе удовлетворил. Пара была вместе 15 лет.

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49-летний Сергей Жадан и 42-летняя Ирина Куницына официально поженились в декабре 2009 года в Харькове. У них есть общая 10-летняя дочь Мария.

Сергей Жадан был женат дважды. Первой женой писателя была режиссер харьковского театра Светлана Олешко. От первого брака у него есть сын Иван.

Сергей Жадан и Кристина Соловий

Напомним, что разведенного Жадана застукали с популярной певицей, они гуляли "за ручку". Оказалось, что причиной развода популярного автора стала новая пассия, с которой его и застукали на прогулке.

Жадан страстно зацеловал Кристину Соловий. Писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан сыграл главную мужскую роль в новом клипе Кристины Соловей о юности, поцелуях и страстной любви.

Жадан и Соловий вместе обратились к поклонникам после слухов о романе. Певица Кристина Соловий и писатель Сергей Жадан составили красивую пару - творческую или романтическую, не известно. Но фанаты в восторге.

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