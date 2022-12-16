Жадан страстно зацеловал Кристину Соловей

Жадан появился в неожиданном для себя образе.

Сергей Жадан и Кристина Соловей

Писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан сыграл главную мужскую роль в новом клипе Кристины Соловей о юности, поцелуях и страстной любви.

Как сообщает НВ, Соловей представила свой первый сингл из альбома Rosa Ventorum, новую песню "Юность". "Моя песня о юности. Наша страна так сильна именно потому, что еще очень юная и страстная. Ей можно все и все ей по силам", — прокомментировала свою новую песню певица.

"Юность — очень обольстительная для каждого из нас. Ей еще ничего не страшно, она на все способна, потому что не знает, чего нельзя", - написала Соловей на своей странице в Instagram.

Певица отметила, что Жадан лучше всего воплотил образ главного героя, "потому что в его поэзии также присутствует "вечная юность", а в его личности чувствую собирательный образ взрослой украинской культуры".

"Это была уникальная возможность оказаться в кадре с любимой певицей. Мне нравится эта песня – она светлая и печальная одновременно. Под такие песни люди влюбляются и признаются. Вышла чувственная история отношений мужчины и женщины – отношений, которые преодолевают время и зажигают воздух", - рассказал Жадан.

Напомним, ранее Сергей Жадан не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

"Почему, собственно, мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – гневно написал Жадан.

По словам итальянцев, в их стране "запрещено давать концерты и собирать деньги на войну".

Вас также может заинтересовать: