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Жадан і Собаки подорвали Сеть новым клипом Автозак

25 августа 2021, 19:58

Украинская группа Жадан і Собаки на следующий день после Дня независимости Украины выпустила песню в поддержку беларусам.

Жадан і Собаки
Жадан і Собаки / кадр из клипа

Украинская панк-рок группа Жадан і Собаки представили песню из нового альбома - Автозак, которую посвятили борьбе за свободу своих соседей беларусов.

Видео опубликовали на Youtube Жадан і Собаки, а также музыкант репостнул его в своем Facebook.

"Хотим выразить поддержку всем, кто борется за свои права, кто отстаивает свою свободу и защищает собственное достоинство. Наша молодая демократия традиционно держится на уличных протестах и ​​гражданской активности. Голос улице диктует волю кабинетам власти. У нас есть шанс, пока мы заполняем своим дыханием и пением наши улицы и площади. Всем добра и отваги", - подчеркнул он.

Он отметил, что песней они хотят поддержать белорусов.

"Специально для вас наш собрат, большой белорусский поэт Андрей Хаданович, сделал безупречный перевод. За вашу и нашу свободу!", - подчеркнули музыканты.

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Жадан і Собаки песня Автозак - слова и текст

I

Перешитий камуфляж і пара берців неубита.

В мене є моє натхнення і стара бейсбольна бита.

В мене є з собою сотка – заничена, остання.

В кого є питання?

У мене є питання!

Хто за мене переписує закони і порядки?

Мене тр**** весь час за мною ж сплачені податки.

Що за стрьомні пасажири тут будують п’єдестали?

Я би може і промовчав, але якось піддістали.

Припев:

Перевірили кишені, перерили рюкзак.

Прогресивна молодь підпалила автозак.

Бо само собою тут нічого не розрулиться.

Зараз розберемося, кому належить вулиця.

II

Якщо вміти навіть праведників можна задовбати.

Щас підключиться актив і починаються дебати.

Щас підвалить на пікет електорат із тренажерки.

Бо реформа судів – це фаєри і феєрверки!

Передайте міністру – хтось уже приніс каністру.

Активісти вже фігнули рідину легкозаймисту.

Добрий вечір, джентельмени, розгортаються знамена.

Н***я мені система, що працює проти мене.

viber
Сергей Жадан Жадан и собаки новости шоу бизнеса
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