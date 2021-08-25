Жадан і Собаки подорвали Сеть новым клипом Автозак

Украинская группа Жадан і Собаки на следующий день после Дня независимости Украины выпустила песню в поддержку беларусам.
Украинская панк-рок группа Жадан і Собаки представили песню из нового альбома - Автозак, которую посвятили борьбе за свободу своих соседей беларусов.
Видео опубликовали на Youtube Жадан і Собаки, а также музыкант репостнул его в своем Facebook.
"Хотим выразить поддержку всем, кто борется за свои права, кто отстаивает свою свободу и защищает собственное достоинство. Наша молодая демократия традиционно держится на уличных протестах и гражданской активности. Голос улице диктует волю кабинетам власти. У нас есть шанс, пока мы заполняем своим дыханием и пением наши улицы и площади. Всем добра и отваги", - подчеркнул он.
Он отметил, что песней они хотят поддержать белорусов.
"Специально для вас наш собрат, большой белорусский поэт Андрей Хаданович, сделал безупречный перевод. За вашу и нашу свободу!", - подчеркнули музыканты.
Жадан і Собаки песня Автозак - слова и текст
I
Перешитий камуфляж і пара берців неубита.
В мене є моє натхнення і стара бейсбольна бита.
В мене є з собою сотка – заничена, остання.
В кого є питання?
У мене є питання!
Хто за мене переписує закони і порядки?
Мене тр**** весь час за мною ж сплачені податки.
Що за стрьомні пасажири тут будують п’єдестали?
Я би може і промовчав, але якось піддістали.
Припев:
Перевірили кишені, перерили рюкзак.
Прогресивна молодь підпалила автозак.
Бо само собою тут нічого не розрулиться.
Зараз розберемося, кому належить вулиця.
II
Якщо вміти навіть праведників можна задовбати.
Щас підключиться актив і починаються дебати.
Щас підвалить на пікет електорат із тренажерки.
Бо реформа судів – це фаєри і феєрверки!
Передайте міністру – хтось уже приніс каністру.
Активісти вже фігнули рідину легкозаймисту.
Добрий вечір, джентельмени, розгортаються знамена.
Н***я мені система, що працює проти мене.