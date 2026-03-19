"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

Известная ведущая рассказала историю знакомства со своим женихом.

Леся Никитюк - личная жизнь

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась трогательной историей начала отношений со своим женихом — военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В шоу "єПитання на Новому" она раскрыла человека, который познакомил пару.

Оказалось, что "сводником" для Леси и Дмитрия выступил их общий знакомый — военнослужащий Асан Исенаджиев. Общение ведущей с защитником началось во время боев на "Азовстали" в 2022 году.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук

"Это был 2022 год. Те долгие-долгие дни, за которыми мы наблюдали, ждали, когда освободят "Азовсталь", верили. Там среди многих других наших защитников находился Асан. Я отреагировала и репостнула его сообщение-обращение к президенту Турции. И, собственно, так мы начали переписываться. Как могла, поддерживала его, говорила: "Все будет хорошо. Ты вернешься, вот увидишь! И я тебе еще свадьбу проведу". Он вернулся!", — рассказала Леся.

Позже оказалось, что Асан рассказал об общении со знаменитостью своему другу Дмитрию Бабчуку. Военный даже показал ему переписку со звездой, чтобы доказать их общение. Именно Исенаджиев рассказал Никитюк о чувствах друга и предложил им познакомиться.

"Как-то мы с Димой вышли на кофе. При встрече сказал ему, что мне надо жениться. Добавил, что у меня на свадьбе тамадой будет сама Леся Никитюк. А он спросил, действительно ли общаюсь с ней. На что я и показал переписку в телефоне. А Дима влюбился. Сказал: "Люблю — и все!". И тогда я позвонил Лесе и рассказал ей", — поделился Асан.

Ранее Главред сообщал, что легендарная Лина Костенко празднует свой 96-й день рождения. В честь праздника издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсировало выход нового сборника поэтессы и опубликовало ее свежее стихотворение, написанное во время полномасштабного вторжения.

Также ведущий Андрей Джеджула попал в ДТП вместе с маленькой дочерью Адель. Авария произошла, когда шоумен вез ребенка в детский сад. По словам артиста, он пережил настоящий шок, ведь в момент столкновения малышка находилась в салоне.

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

