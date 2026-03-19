"Прекрасный мужчина": Леся Никитюк раскрыла своего "сводника"

Кристина Трохимчук
19 марта 2026, 16:09
Известная ведущая рассказала историю знакомства со своим женихом.
Леся Никитюк - личная жизнь
Леся Никитюк - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк

Вы узнаете:

  • Кто познакомил Лесю Никитюк с Дмитрием Бабчуком
  • Как завязались их отношения

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась трогательной историей начала отношений со своим женихом — военнослужащим Дмитрием Бабчуком. В шоу "єПитання на Новому" она раскрыла человека, который познакомил пару.

Оказалось, что "сводником" для Леси и Дмитрия выступил их общий знакомый — военнослужащий Асан Исенаджиев. Общение ведущей с защитником началось во время боев на "Азовстали" в 2022 году.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Это был 2022 год. Те долгие-долгие дни, за которыми мы наблюдали, ждали, когда освободят "Азовсталь", верили. Там среди многих других наших защитников находился Асан. Я отреагировала и репостнула его сообщение-обращение к президенту Турции. И, собственно, так мы начали переписываться. Как могла, поддерживала его, говорила: "Все будет хорошо. Ты вернешься, вот увидишь! И я тебе еще свадьбу проведу". Он вернулся!", — рассказала Леся.

Позже оказалось, что Асан рассказал об общении со знаменитостью своему другу Дмитрию Бабчуку. Военный даже показал ему переписку со звездой, чтобы доказать их общение. Именно Исенаджиев рассказал Никитюк о чувствах друга и предложил им познакомиться.

Леся Никитюк с возлюбленным
Леся Никитюк с женихом / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Как-то мы с Димой вышли на кофе. При встрече сказал ему, что мне надо жениться. Добавил, что у меня на свадьбе тамадой будет сама Леся Никитюк. А он спросил, действительно ли общаюсь с ней. На что я и показал переписку в телефоне. А Дима влюбился. Сказал: "Люблю — и все!". И тогда я позвонил Лесе и рассказал ей", — поделился Асан.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что легендарная Лина Костенко празднует свой 96-й день рождения. В честь праздника издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га" анонсировало выход нового сборника поэтессы и опубликовало ее свежее стихотворение, написанное во время полномасштабного вторжения.

Также ведущий Андрей Джеджула попал в ДТП вместе с маленькой дочерью Адель. Авария произошла, когда шоумен вез ребенка в детский сад. По словам артиста, он пережил настоящий шок, ведь в момент столкновения малышка находилась в салоне.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Резкое усиление мобилизации и облавы в Украине — ТЦК и СП выступили с заявлением

Резкий рост цен на АЗС: будет ли новое подорожание и чего ждать украинцам

РФ хочет запускать ракеты Х-101 без самолетов: украинцев предупредили о новой угрозе

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

